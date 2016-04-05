Британський уряд завершує підготовку документів для розблокування 2,3 млрд фунтів, які виручив російський олігарх Роман Абрамович від продажу ФК "Челсі", щоб передати їх до благодійного фонду для жертв російської війни проти України. Про це пише The Telegraph.
Не Абрамович, а британское правительство
Спеціальний фонд, який за домовленістю між Абрамовичем та британським урядом, очолив колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз, поки що не має назви. До наглядової ради фонду увійдуть люди зі світовим іменем, пише видання.
Але щоб він отримав гроші, потрібне зелене світло від Європейського Союзу, який також наклав санкції проти Абрамовича.
Абрамович получил предложение, от которого не смог отказаться
PS. vitaliian, учись правильно подавать информацию А не шарится по инфопомойкам и тащить сюда всякий мусор
Ты клинический идиот. Достоверную информацию обзываешь помойкой и мусором, удали мозг мой тебе совет. Он токсичен для окружающих.
Британський уряд завершує підготовку документів для розблокування 2,3 млрд фунтів, які виручив російський олігарх Роман Абрамович від продажу ФК "Челсі", щоб передати їх до благодійного фонду для жертв російської війни проти України. Про це пише The Telegraph.
Не Абрамович, а британское правительство
Спеціальний фонд, який за домовленістю між Абрамовичем та британським урядом, очолив колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз, поки що не має назви. До наглядової ради фонду увійдуть люди зі світовим іменем, пише видання.
Але щоб він отримав гроші, потрібне зелене світло від Європейського Союзу, який також наклав санкції проти Абрамовича.
Абрамович получил предложение, от которого не смог отказаться
PS. vitaliian, учись правильно подавать информацию А не шарится по инфопомойкам и тащить сюда всякий мусор
Это пишет главный помойщик ветки "Чья бы корова мычала", любитель аформизмов
Помойщик здесь ты и главный по скулёжу
Который не пишет по сути, а только скулит ... ах, тревогу обьявили, ах мне страшно, зачем тревогу объявили
И который, потом, будет писать, если тревогу не объявили и рашисты вгатылы в жилой дом, мол, а почему тревогу не объявили
PS. кстати, очередная тревога
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 31 січ, 2023 18:39, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Песикот, по фрейду больше всех боишься ты. Не позорься. Не лги. Кидаешься как бешенная псина)
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Собака несчастная очень опасна, Ведь ей не везет в этой жизни ужасно, Ужасно, как ей не везет! Поэтому злая она, как собака! Поэтому лает она, как собака! И каждому ясно, что эта собака Всех без pазбоpу гpызет...
Собака бывает кусачей Только от жизни собачьей. Только от жизни, от жизни собачьей Собака бывает кусачей!