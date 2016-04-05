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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3425342634273428
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:35

  pesikot написав:2,3 млрд фунтів від продажу "Челсі" підуть у благодійний фонд для України
Британський уряд завершує підготовку документів для розблокування 2,3 млрд фунтів, які виручив російський олігарх Роман Абрамович від продажу ФК "Челсі", щоб передати їх до благодійного фонду для жертв російської війни проти України. Про це пише The Telegraph.

Не Абрамович, а британское правительство
Спеціальний фонд, який за домовленістю між Абрамовичем та британським урядом, очолив колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз, поки що не має назви. До наглядової ради фонду увійдуть люди зі світовим іменем, пише видання.

Але щоб він отримав гроші, потрібне зелене світло від Європейського Союзу, який також наклав санкції проти Абрамовича.

Абрамович получил предложение, от которого не смог отказаться

PS. vitaliian, учись правильно подавать информацию
А не шарится по инфопомойкам и тащить сюда всякий мусор

Ты клинический идиот. Достоверную информацию обзываешь помойкой и мусором, удали мозг мой тебе совет. Он токсичен для окружающих.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:38

  beee написав:
pesikot написав:2,3 млрд фунтів від продажу "Челсі" підуть у благодійний фонд для України
Британський уряд завершує підготовку документів для розблокування 2,3 млрд фунтів, які виручив російський олігарх Роман Абрамович від продажу ФК "Челсі", щоб передати їх до благодійного фонду для жертв російської війни проти України. Про це пише The Telegraph.

Не Абрамович, а британское правительство
Спеціальний фонд, який за домовленістю між Абрамовичем та британським урядом, очолив колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз, поки що не має назви. До наглядової ради фонду увійдуть люди зі світовим іменем, пише видання.

Але щоб він отримав гроші, потрібне зелене світло від Європейського Союзу, який також наклав санкції проти Абрамовича.

Абрамович получил предложение, от которого не смог отказаться

PS. vitaliian, учись правильно подавать информацию
А не шарится по инфопомойкам и тащить сюда всякий мусор
Это пишет главный помойщик ветки
"Чья бы корова мычала", любитель аформизмов

Помойщик здесь ты и главный по скулёжу

Который не пишет по сути, а только скулит ... ах, тревогу обьявили, ах мне страшно, зачем тревогу объявили

И который, потом, будет писать, если тревогу не объявили и рашисты вгатылы в жилой дом, мол, а почему тревогу не объявили

PS. кстати, очередная тревога
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 31 січ, 2023 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как то интересные вещи потихоньку проталкивают.

1)ВР приняла закон об особых гарантиях для поляков в Украине.

https://www.unian.net/politics/osobyy-s ... 20341.html

2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції

https://www.unian.ua/society/minreinteg ... 28550.html

П.С. Неужели готовят то о чем говорил Чаплыга в своём последнем интервью, о корейском сценарии. Т.е разделение Украины на две части, одна становится буферной зоной для РФ.. а вторая для Запада.
https://news.liga.net/politics/news/rf- ... ut-danilov
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:42

  maza5 написав:
П.С. Неужели готовят то о чем говорил Чаплыга в своём последнем интервью, о корейском сценарии. Т.е разделение Украины на две части, одна становится буферной зоной для РФ.. а вторая для Запада.
https://news.liga.net/politics/news/rf- ... ut-danilov

Не Чаплыга, а Данилов

Не о разделении, а о желаниях твоих рашистких хозяев
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Песикот, по фрейду больше всех боишься ты.
Не позорься. Не лги. Кидаешься как бешенная псина)
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:44

  beee написав:Песикот, по фрейду больше всех боишься ты.
Не позорься. Не лги. Кидаешься как бешенная псина)
.
Собака несчастная очень опасна,
Ведь ей не везет в этой жизни ужасно,
Ужасно, как ей не везет!
Поэтому злая она, как собака!
Поэтому лает она, как собака!
И каждому ясно, что эта собака
Всех без pазбоpу гpызет...

Собака бывает кусачей
Только от жизни собачьей.
Только от жизни, от жизни собачьей
Собака бывает кусачей!
vitaliian
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