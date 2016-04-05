"Це знають ще у яслах малі діти, Що лучше перебдіть, ніж недобдіти."
(с) Л. Подерв'янський
И правильно делают, что объявляют тревоги
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Додано: Вів 31 січ, 2023 16:00
Додано: Вів 31 січ, 2023 16:01
Додано: Вів 31 січ, 2023 17:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 31 січ, 2023 17:22
Тоже порівняли - чмобйо, яке зачасту унітаза не бачило і путінських олігархів. Вся аморально-антикультурна діяльність московії останні 20 років була цілеспрямовано націлена перетворити населення в аморфну і тупу біомасу, без моральних цінностей і яскравих мрій. Для таких піти і здохнути десь в Україні не така вже й погана ідея (вдома все одно мрак і безнадія). Чи ви думаєте, що відгодованим високопосадовцям і генералам також на все наплювати? Їм жити хочеться, і бажано добре жити.
І вирішувати тиснути кнопку чи ні не голоті, а цим відгодованим свиням.
Додано: Вів 31 січ, 2023 17:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не Абрамович, а британское правительство
Абрамович получил предложение, от которого не смог отказаться
Додано: Вів 31 січ, 2023 17:54
Зробити всіх разом!©)))
Немає часу все перечитувати - то кидаю, не знаючи, чи вже це обсмоктали?
Бійцям уріжуть щомісячні доплати в 30 тисяч гривень: кого це стосується
Які зміни анонсують
Відповідно до повідомлення міноборони, новий порядок виплати додаткової винагороди запрацює з 1 лютого. Це рішення стосується не тільки військових, а й інших підрозділів, які їх отримували.
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Проте, як вказує міноборони, розмір додаткової грошової винагороди військовим та іншим бійцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Він і надалі становитиме 100 тисяч на місяць.
Тобто раніше на фронті безпосередньо люди отримували 100 тисяч доплати (30 тисяч загальна + 70 тисяч за участь у боях), а поза фронтом - тільки 30 тисяч доплати. Тепер, як йдеться у повідомленні, виплата на фронті за участь в бойових діях залишається на рівні 100 тисяч гривень, а поза зоною бойових дій доплату знімають.
Також доплата у 30 тисяч має залишитись у тих, хто перебуває у зоні бойових дій, але не бере безпосередньо участі в боях.
"Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України", - йдеться у заяві міноборони.
Тепер, як вказують військові, виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.
В міноборони наполягають, що зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.
Ще раз наголошуємо, що бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються", - додали в міноборони.
Там навели приклад, що станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень.
Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень. Їм виплату мають залишити.
Тому міноборони каже, що назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.
При цьому для підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей з 01 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення.
Мінімальний його рівень для ЗСУ, нацгвардії та Державної прикордонної служби України становитиме не менше ніж 20 100 гривень, а для ДСНС і нацполіції на рівні не менше ніж 17 000 гривень.
Додано: Вів 31 січ, 2023 18:16
Це в теорії. Якщо ви сиділи в умовному Дніпрі, а після початку війни вирішили виїхати до Мукачево чи до Польщі, то так. Можете зібратися, і організовано виїхати. Навіть хату продати.
На практиці, люди зі сходу тупо втратили майже все, і житло і майно і роботу.
Звісно ні, але ви тут узагальнюєте. Для країни в цілому фронт - це наше все. а конкретні люди - в різних життєвих сітуаціях. Хтось сидить у Львові, в його кафешках побільшало покупців, його кавалірки арендують втричі дорожче, а дружина мотається у Польщу крутити ойро між банкоматами та обмінками. Хтось поїхав зі сходу з однією валізою, втратив усе, виживає. Але державі обидва "завинили" однаково.
Ага. А при комунизмі кожен має право переспати з міс Хорватія, тільки вона одна, а чоловіків на світі чотири мільярди. Тому дві секунди на півшишечки, і не просіть більше.
Це так не працює.
На практиці когось мобілізують просто зараз, а хтось 10 років буде черги чекати.
Ніхто не може відібрати право нічого не робити. Ось, Франція у 40му не захотіла опиратись Гітлеру, і не опиралась. Наслідки відомі.
А чи зраджували вони Україну взагалі, якщо ніколи й не були українцями? Українською Україна реально стає тільки зараз. І тільки зараз з'являється розуміння неприйнятності зради та нетерпимості до зрадників...
Додано: Вів 31 січ, 2023 18:35
Монолог "Павлика Морозова" Леся с продолжением красноречиво говорит об обратном и как нельзя кстати подходит военкомам, но никак не ВВС
Востаннє редагувалось beee в Вів 31 січ, 2023 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 31 січ, 2023 18:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Как то интересные вещи потихоньку проталкивают.
1)ВР приняла закон об особых гарантиях для поляков в Украине.
2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції
П.С. Неужели готовят то о чем говорил Чаплыга в своём последнем интервью, о корейском сценарии. Т.е разделение Украины на две части, одна становится буферной зоной для РФ.. а вторая для Запада.
Додано: Вів 31 січ, 2023 18:42
Не Чаплыга, а Данилов
Не о разделении, а о желаниях твоих рашистких хозяев
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