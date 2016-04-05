detroytred написав:1. Так про те і мова, що навіть зараз навіть бувшу канцлера цей Борис прямо назвати не може))
не розумію- чого вас це так дивує-є поняття -"Німеччина стратегічний партнер, також існують правила дипломатичного етикету (пам'ятаєте Байдена-"путін вбивця?"-так) а своїми словами він це так і не промовив
стосовного того, що у світі сьогодні всі держави конкурують, це зовсім мало відноситься до політики
вчора передивився інформацію по наявності танків на озброєні країн НАТО- сумна картина 300 (з яких боєздатних 200-200) і це по великим країнам
останні 20 років пуйло всіх підсадив на рос-й дешевий газ і світ хвилювало таке тупе питання як розкрутити інфляцію в Єврозоні до 1,5-2,0% (а то вона більше 10 років була на нулі)
И хрен вам разделение Украины, как бы тебе этого не хотелось
За слова свои точно отвечаете?? По поводу Данилова и Чаплыги. Объясняю если не дошло. лень было искать ссылку на ютубе, поэтому написал про интервью. Но дал ссылку на Данилова. Что бы было понятно что то за сценарий такой
И хрен вам разделение Украины, как бы тебе этого не хотелось
За слова свои точно отвечаете?? По поводу Данилова и Чаплыги. Объясняю если не дошло. лень было искать ссылку на ютубе, поэтому написал про интервью. Но дал ссылку на Данилова. Что бы было понятно что то за сценарий такой
Ух ты, какой грозный
Фактов ноль, но предъявы кидает Явно из пригожинских
Ты давай, медленно, шевеля губами, факты предоставь Когда будут факты, тогда можно что-то обсуждать
И хрен вам разделение Украины, как бы тебе этого не хотелось
За слова свои точно отвечаете?? По поводу Данилова и Чаплыги. Объясняю если не дошло. лень было искать ссылку на ютубе, поэтому написал про интервью. Но дал ссылку на Данилова. Что бы было понятно что то за сценарий такой
Ух ты, какой грозный
Фактов ноль, но предъявы кидает Явно из пригожинских
Ты давай, медленно, шевеля губами, факты предоставь Когда будут факты, тогда можно что-то обсуждать