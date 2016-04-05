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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 34263427342834293430>
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:49

  pesikot написав:
  maza5 написав:
П.С. Неужели готовят то о чем говорил Чаплыга в своём последнем интервью, о корейском сценарии. Т.е разделение Украины на две части, одна становится буферной зоной для РФ.. а вторая для Запада.
https://news.liga.net/politics/news/rf- ... ut-danilov

Не Чаплыга, а Данилов

Не о разделении, а о желаниях твоих рашистких хозяев

Я про это
https://youtu.be/F3eT8dHMfSE

Пс. У меня нет хозяина. Как бы ты не хотел, тем боле рашистких.
Востаннє редагувалось maza5 в Вів 31 січ, 2023 18:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:02

  maza5 написав:
2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції

https://www.unian.ua/society/minreinteg ... 28550.html


В цитаті Верещук немає слова "зобов'язати".
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:1. Так про те і мова, що навіть зараз навіть бувшу канцлера цей Борис прямо назвати не може))


не розумію- чого вас це так дивує-є поняття -"Німеччина стратегічний партнер,
також існують правила дипломатичного етикету (пам'ятаєте Байдена-"путін вбивця?"-так)
а своїми словами він це так і не промовив

стосовного того, що у світі сьогодні всі держави конкурують, це зовсім мало відноситься до політики

вчора передивився інформацію по наявності танків на озброєні країн НАТО-
сумна картина 300 (з яких боєздатних 200-200) і це по великим країнам

останні 20 років пуйло всіх підсадив на рос-й дешевий газ і світ хвилювало таке
тупе питання як розкрутити інфляцію в Єврозоні до 1,5-2,0% (а то вона більше 10 років була на нулі)
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:06

маленький епізод 6ти місячної битви за Бахмут
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:06

  maza5 написав:
  pesikot написав:
  maza5 написав:
П.С. Неужели готовят то о чем говорил Чаплыга в своём последнем интервью, о корейском сценарии. Т.е разделение Украины на две части, одна становится буферной зоной для РФ.. а вторая для Запада.
https://news.liga.net/politics/news/rf- ... ut-danilov

Не Чаплыга, а Данилов

Не о разделении, а о желаниях твоих рашистких хозяев

Я про это
https://youtu.be/F3eT8dHMfSE

Пс. У меня нет хозяина. Как бы ты не хотел, тем боле рашистких.

Ты путаешься в показаниях

То Данилов, то Чаплыга

У тебя есть хозяева и они из Раши

И хрен вам разделение Украины, как бы тебе этого не хотелось
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:13

  lapay написав:
  maza5 написав:
2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції

https://www.unian.ua/society/minreinteg ... 28550.html


В цитаті Верещук немає слова "зобов'язати".

В принципі да -- з переліку всіх предметів абітурієнт обирає собі сам?

А якщо включити до обов'язкових?))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:16

  pesikot написав:Ты путаешься в показаниях

То Данилов, то Чаплыга

У тебя есть хозяева и они из Раши

И хрен вам разделение Украины, как бы тебе этого не хотелось

За слова свои точно отвечаете??
По поводу Данилова и Чаплыги.
Объясняю если не дошло. лень было искать ссылку на ютубе, поэтому написал про интервью. Но дал ссылку на Данилова. Что бы было понятно что то за сценарий такой
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:19

  maza5 написав:
  pesikot написав:Ты путаешься в показаниях

То Данилов, то Чаплыга

У тебя есть хозяева и они из Раши

И хрен вам разделение Украины, как бы тебе этого не хотелось

За слова свои точно отвечаете??
По поводу Данилова и Чаплыги.
Объясняю если не дошло. лень было искать ссылку на ютубе, поэтому написал про интервью. Но дал ссылку на Данилова. Что бы было понятно что то за сценарий такой

Ух ты, какой грозный :)

Фактов ноль, но предъявы кидает
Явно из пригожинских

Ты давай, медленно, шевеля губами, факты предоставь
Когда будут факты, тогда можно что-то обсуждать
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:40

  pesikot написав:
  maza5 написав:
  pesikot написав:Ты путаешься в показаниях

То Данилов, то Чаплыга

У тебя есть хозяева и они из Раши

И хрен вам разделение Украины, как бы тебе этого не хотелось

За слова свои точно отвечаете??
По поводу Данилова и Чаплыги.
Объясняю если не дошло. лень было искать ссылку на ютубе, поэтому написал про интервью. Но дал ссылку на Данилова. Что бы было понятно что то за сценарий такой

Ух ты, какой грозный :)

Фактов ноль, но предъявы кидает
Явно из пригожинских

Ты давай, медленно, шевеля губами, факты предоставь
Когда будут факты, тогда можно что-то обсуждать

Відповів в пп.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:43

maza5
Там ноль
Ты не ответил

Тебе не заплатят
pesikot
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