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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3427342834293430>
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:54

  Успіх написав:уріжуть щомісячні доплати в 30 тисяч гривень: кого це стосується
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64469374
Які зміни анонсують...

Чи скасують виплату 30 тисяч грн. військовослужбовцям, які перебувають в тилу, та кого це торкнеться
Що насправді змінив Кабмін постановою від 20 січня 2023 року № 43
Виключили військових прокурорів ОГП та Службу судової охорони
Також Кабмін новою постановою дещо обмежив умови отримання додаткової винагороди 100 тисяч грн.
Умови отримання 50 тисяч грн.
Виплата у разі поранення та загибелі
Все у руках керівників міністерств та державних органів
Що каже Міністерство оборони України
https://sud.ua/uk/news/publication/2607 ... -kosnetsya
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

maza5 написав:
  pesikot написав:Ты путаешься в показаниях

То Данилов, то Чаплыга

У тебя есть хозяева и они из Раши

И хрен вам разделение Украины, как бы тебе этого не хотелось

За слова свои точно отвечаете??
По поводу Данилова и Чаплыги.
Объясняю если не дошло. лень было искать ссылку на ютубе, поэтому написал про интервью. Но дал ссылку на Данилова. Что бы было понятно что то за сценарий такой
Не обращай внимания.
Он мне то же самое предъявлял по генератору, мол предоставь пруф или ты пустозвон (мягко говоря). При этом писал я это с целью пропаганды нерушимости киевлян. Генераторы кстати все на месте
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:00

  pesikot написав:maza5
Там ноль
Ты не ответил

Тебе не заплатят

19:33 отправлено сообщение. Или скрин того письма для публичного чтения?
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:05

  beee написав:Не обращай внимания.
Он мне то же самое предъявлял по генератору, мол предоставь пруф или ты пустозвон
(мягко говоря). При этом писал я это с целью пропаганды нерушимости киевлян. Генераторы кстати все на месте

Есть доказательства ?
Или надо верить трындюку ....
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:05

  pesikot написав:maza5
Там ноль
Ты не ответил

Тебе не заплатят

Одні парашатролі вітальки і зрадіо шпарять по методичкам, сайт ліг під бензоколонку?
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:06

  maza5 написав:
  pesikot написав:maza5
Там ноль
Ты не ответил

Тебе не заплатят

19:33 отправлено сообщение. Или скрин того письма для публичного чтения?

Выкладывай
Опозоришься только
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:06

  lapay написав:
  maza5 написав:
2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції

https://www.unian.ua/society/minreinteg ... 28550.html


В цитаті Верещук немає слова "зобов'язати".

А в методичках є, не заважайте ботам тролити, модерація пропускає і радіє фейкам!!!
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:08

Партнери зі США не виявили жодних ознак нецільового використання американських коштів Україною

Про це йдеться у відповіді міністерства фінансів США на запит агенції «Reuters»:

«У нас немає жодних свідчень того, що кошти США були використані в Україні не за призначенням. Вітаємо постійні зусилля української влади, спрямовані на співпрацю з нами для забезпечення належних гарантій того, що американська допомога дійде до тих, кому вона призначена», — йдеться у коментарі речниці відомства Меган Аппер.
Вона додала, що американський Мінфін продовжить тісно співпрацювати зі Світовим банком, а також з Україною та іншими партнерами, для відстеження американських коштів, «щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням».
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:08

  prodigy написав:
  detroytred написав:1. Так про те і мова, що навіть зараз навіть бувшу канцлера цей Борис прямо назвати не може))


не розумію- чого вас це так дивує-є поняття -"Німеччина стратегічний партнер,
також існують правила дипломатичного етикету (пам'ятаєте Байдена-"путін вбивця?"-так)
а своїми словами він це так і не промовив

стосовного того, що у світі сьогодні всі держави конкурують, це зовсім мало відноситься до політики

вчора передивився інформацію по наявності танків на озброєні країн НАТО-
сумна картина 300 (з яких боєздатних 200-200) і це по великим країнам

останні 20 років пуйло всіх підсадив на рос-й дешевий газ і світ хвилювало таке
тупе питання як розкрутити інфляцію в Єврозоні до 1,5-2,0% (а то вона більше 10 років була на нулі)

не понял выделенного
вы бредите?
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:09

поляки и граждане Польши это "две большие разницы"
Hennady
 
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