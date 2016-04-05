Чи скасують виплату 30 тисяч грн. військовослужбовцям, які перебувають в тилу, та кого це торкнеться Що насправді змінив Кабмін постановою від 20 січня 2023 року № 43 Виключили військових прокурорів ОГП та Службу судової охорони Також Кабмін новою постановою дещо обмежив умови отримання додаткової винагороди 100 тисяч грн. Умови отримання 50 тисяч грн. Виплата у разі поранення та загибелі Все у руках керівників міністерств та державних органів Що каже Міністерство оборони України https://sud.ua/uk/news/publication/2607 ... -kosnetsya
И хрен вам разделение Украины, как бы тебе этого не хотелось
За слова свои точно отвечаете?? По поводу Данилова и Чаплыги. Объясняю если не дошло. лень было искать ссылку на ютубе, поэтому написал про интервью. Но дал ссылку на Данилова. Что бы было понятно что то за сценарий такой
Не обращай внимания. Он мне то же самое предъявлял по генератору, мол предоставь пруф или ты пустозвон (мягко говоря). При этом писал я это с целью пропаганды нерушимости киевлян. Генераторы кстати все на месте
beee написав:Не обращай внимания. Он мне то же самое предъявлял по генератору, мол предоставь пруф или ты пустозвон (мягко говоря). При этом писал я это с целью пропаганды нерушимости киевлян. Генераторы кстати все на месте
Есть доказательства ? Или надо верить трындюку ....
Партнери зі США не виявили жодних ознак нецільового використання американських коштів Україною
Про це йдеться у відповіді міністерства фінансів США на запит агенції «Reuters»:
«У нас немає жодних свідчень того, що кошти США були використані в Україні не за призначенням. Вітаємо постійні зусилля української влади, спрямовані на співпрацю з нами для забезпечення належних гарантій того, що американська допомога дійде до тих, кому вона призначена», — йдеться у коментарі речниці відомства Меган Аппер. Вона додала, що американський Мінфін продовжить тісно співпрацювати зі Світовим банком, а також з Україною та іншими партнерами, для відстеження американських коштів, «щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням».
detroytred написав:1. Так про те і мова, що навіть зараз навіть бувшу канцлера цей Борис прямо назвати не може))
не розумію- чого вас це так дивує-є поняття -"Німеччина стратегічний партнер, також існують правила дипломатичного етикету (пам'ятаєте Байдена-"путін вбивця?"-так) а своїми словами він це так і не промовив
стосовного того, що у світі сьогодні всі держави конкурують, це зовсім мало відноситься до політики
вчора передивився інформацію по наявності танків на озброєні країн НАТО- сумна картина 300 (з яких боєздатних 200-200) і це по великим країнам
останні 20 років пуйло всіх підсадив на рос-й дешевий газ і світ хвилювало таке тупе питання як розкрутити інфляцію в Єврозоні до 1,5-2,0% (а то вона більше 10 років була на нулі)