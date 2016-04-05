Партнери зі США не виявили жодних ознак нецільового використання американських коштів Україною
Про це йдеться у відповіді міністерства фінансів США на запит агенції «Reuters»:
«У нас немає жодних свідчень того, що кошти США були використані в Україні не за призначенням. Вітаємо постійні зусилля української влади, спрямовані на співпрацю з нами для забезпечення належних гарантій того, що американська допомога дійде до тих, кому вона призначена», — йдеться у коментарі речниці відомства Меган Аппер. Вона додала, що американський Мінфін продовжить тісно співпрацювати зі Світовим банком, а також з Україною та іншими партнерами, для відстеження американських коштів, «щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням».
beee написав:Не обращай внимания. Он мне то же самое предъявлял по генератору, мол предоставь пруф или ты пустозвон (мягко говоря). При этом писал я это с целью пропаганды нерушимости киевлян. Генераторы кстати все на месте
Есть доказательства ? Или надо верить трындюку ....