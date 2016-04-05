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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3427342834293430
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:09

https://mbiz.censor.net/news/3396789/ro ... e_z_kytayu
Росія значно збільшила імпорт чипів у 2022 році, найбільше – з Китаю
Востаннє редагувалось Hennady в Вів 31 січ, 2023 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:09

  somilitark написав:
  pesikot написав:maza5
Там ноль
Ты не ответил

Тебе не заплатят

Одні парашатролі вітальки і зрадіо шпарять по методичкам, сайт ліг під бензоколонку?

Zradio последний пост написал 8 марта. И объяснил, что с таким ником не собирается тут дальше быть. И есть куда более важные дела.
Не там вы ищете врагов.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:13

  maza5 написав:
  somilitark написав:
  pesikot написав:maza5
Там ноль
Ты не ответил

Тебе не заплатят

Одні парашатролі вітальки і зрадіо шпарять по методичкам, сайт ліг під бензоколонку?

Zradio последний пост написал 8 марта. И объяснил, что с таким ником не собирается тут дальше быть. И есть куда более важные дела.
Не там вы ищете врагов.

Боти ще і захищають один одного, о це комедія!
Старайся краще, а то до заднєприводних віталєк відправлять :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:13

  vitaliian написав:
Партнери зі США не виявили жодних ознак нецільового використання американських коштів Україною

Про це йдеться у відповіді міністерства фінансів США на запит агенції «Reuters»:

«У нас немає жодних свідчень того, що кошти США були використані в Україні не за призначенням. Вітаємо постійні зусилля української влади, спрямовані на співпрацю з нами для забезпечення належних гарантій того, що американська допомога дійде до тих, кому вона призначена», — йдеться у коментарі речниці відомства Меган Аппер.
Вона додала, що американський Мінфін продовжить тісно співпрацювати зі Світовим банком, а також з Україною та іншими партнерами, для відстеження американських коштів, «щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням».


рванули раньше всех (с) :mrgreen: :mrgreen:
еще не вечер...
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  beee написав:Не обращай внимания.
Он мне то же самое предъявлял по генератору, мол предоставь пруф или ты пустозвон
(мягко говоря). При этом писал я это с целью пропаганды нерушимости киевлян. Генераторы кстати все на месте

Есть доказательства ?
Или надо верить трындюку ....
И кто "трындюк"? Зображення
beee
 
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