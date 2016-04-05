Партнери зі США не виявили жодних ознак нецільового використання американських коштів Україною
Про це йдеться у відповіді міністерства фінансів США на запит агенції «Reuters»:
«У нас немає жодних свідчень того, що кошти США були використані в Україні не за призначенням. Вітаємо постійні зусилля української влади, спрямовані на співпрацю з нами для забезпечення належних гарантій того, що американська допомога дійде до тих, кому вона призначена», — йдеться у коментарі речниці відомства Меган Аппер. Вона додала, що американський Мінфін продовжить тісно співпрацювати зі Світовим банком, а також з Україною та іншими партнерами, для відстеження американських коштів, «щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням».
а сколько свисту на ветке было, что воруют, и даже западная пресса писала...
Обговорили можливість включення польської мови до зно, це зобов'язати вчити польську? Ви точно не ідіот? Рашаботи не тільки заднєприводні, а ще й тупі. Зрадіо був дуже вумний, але таких на вагнерах мало, напевне зараз шахеди запускає, бо інші навіть цього зробити не можуть.
Обговорили можливість включення польської мови до зно, це зобов'язати вчити польську? Ви точно не ідіот? Рашаботи не тільки заднєприводні, а ще й тупі. Зрадіо був дуже вумний, але таких на вагнерах мало, напевне зараз шахеди запускає, бо інші навіть цього зробити не можуть.
До ЗНО включають ті предмети, які вивчають. Логічно?
somilitark написав:Обговорили можливість включення польської мови до зно, це зобов'язати вчити польську?
До ЗНО включають ті предмети, які вивчають. Логічно?
Польська давно йде в програмі як одна з можливих іноземних мов. Ну і зараз цілком логічно, якщо її включать на вибір в НМТ (національного мультипредметного тесту). Говорилось про обов'язковість включення іноземної мови (на вибір) як обов'язкової складової НМТ, але цього року тількі дві дисципліни обов'язкові математика та українська.
somilitark написав:Обговорили можливість включення польської мови до зно, це зобов'язати вчити польську? Ви точно не ідіот? Рашаботи не тільки заднєприводні, а ще й тупі. Зрадіо був дуже вумний, але таких на вагнерах мало, напевне зараз шахеди запускає, бо інші навіть цього зробити не можуть.
До ЗНО включають ті предмети, які вивчають. Логічно?
Іноземні мови завжди на вибір, що хочеш то і вивчаєш, якщо добре знаєш і впевнений, то здаєш що тобі краще. Не заставлять здавати польськк, якщо вчив німецьку і англійську. Польська явно не математика і не українська, в "обов'язкову" програму точно не війде. Краще хай вчать діти польську ніж сєпарсько вагнеровську. Капець, тролі допускають провал за провалом, напевне шкіл на роісі немає, одразу на зону в колготках(((
я не розумію ваше обурення в мою сторону. Я надав посилання на державний сайт. З коментарем державної особи. Я щость видумав зайве??
В той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови. І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні», – зазначила посадовиця.