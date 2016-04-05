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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3429343034313432>
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  beee написав:
pesikot написав:[quote="5536369:beee"]Есть.
Ты в москве. У тебя снег.

Ты трепло

Где доказательство, что я в Москве ?

давай, честный ты наш

Я тебя носом ткнул в твой трёп доказательствами

Ткнул ты себя в своё же дерьмо

Где доказательства, что я в Москве ?[/quote]Точно там же, где снег в Киеве и нет генераторов в севене и их не хватит на лифты
Тебе твоими же методами пишут, что ты трепло
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

somilitark написав:
  beee написав:
pesikot написав:[quote="5536369:beee"]Есть.
Ты в москве. У тебя снег.

Ты трепло

Где доказательство, что я в Москве ?

давай, честный ты наш

Я тебя носом ткнул в твой трёп доказательствами

Так де докази, що Песікот на моцкві?[/quote]То есть, когда ему пишут его же бред, вас это возмущает.
А то что он лжёт на прямые доказательства, пишет про снег, на чёрное - белое, вас устраивает?
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:07


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Востаннє редагувалось AlexMotel в Вів 31 січ, 2023 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:08

beee
Ты слился

Ты натрындел и не предоставил доказательства, что с я из Москвы
Ты - трепло

А почему ?

Да просто, ты трындюк и всячески защищаешь свой трындеж

А в Киеве сейчас снег, как и в моем городе
Немного снега, но он есть
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:09

  maza5 написав:я не розумію ваше обурення в мою сторону. Я надав посилання на державний сайт.
З коментарем державної особи. Я щость видумав зайве??

Ви що? Зовсім тупий? Не то слово вигадали зайве, а просто транслювали рашафейки!
Все починалось з того, що ви сказали, мовляв ЗАСТАВЛЯТЬ всіх вчити польську!
Можливість включення і обов'язковість це тотожні поняття?
Ви хоть 7 класів закінчили? Я не впевнений :mrgreen:
Ви напевне не пропагандист, а просто тупа вата.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:10

  beee написав:Подскажите, если с беларуси после апреля ни разу не запускали ракеты, зачем дают тревоги? Рассматривается угроза запуска? Или на всякий случай?

Взагалі всю країну гнати в підвали навіть при реальному взльоті занадто:
У вівторок, 31 січня, протягом дня 5 разів у мережу вкидали фейкову інформацію про нібито зліт носія "Кинджалів" із білоруського аеродрому "Мачулищі". Насправді ж жодного зльоту зафіксовано не було. https://www.obozrevatel.com/ukr/belarus ... -gayun.htm

Але по факту бізнес здебільшого ігнорить у віддалених регіонах. А так вороги можуть успішно розорювати країну навіть реально запускаючи літак.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:13

  beee написав:, пишет про снег, на чёрное - белое, вас устраивает?

У мене в Києві пару см сніга, вкритий асфальт і земля, де і коли ви фотографували я не знаю, але точно це було не зараз!
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:13

  somilitark написав:
  maza5 написав:До ЗНО включають ті предмети, які вивчають. Логічно?

Іноземні мови завжди на вибір, що хочеш то і вивчаєш, якщо добре знаєш і впевнений, то здаєш що тобі краще. Не заставлять здавати польськк, якщо вчив німецьку і англійську. Польська явно не математика і не українська, в "обов'язкову" програму точно не війде.
Краще хай вчать діти польську ніж сєпарсько вагнеровську.
Капець, тролі допускають провал за провалом, напевне шкіл на роісі немає, одразу на зону в колготках(((

на раисии не могут отдуплить как это возможность выбирать предметы
маза-пятый пеши исчо! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:14

  somilitark написав:
  maza5 написав:я не розумію ваше обурення в мою сторону. Я надав посилання на державний сайт.
З коментарем державної особи. Я щость видумав зайве??

Ви що? Зовсім тупий? Не то слово вигадали зайве, а просто транслювали рашафейки!
Все починалось з того, що ви сказали, мовляв ЗАСТАВЛЯТЬ всіх вчити польську!
Можливість включення і обов'язковість це тотожні поняття?
Ви хоть 7 класів закінчили? Я не впевнений :mrgreen:
Ви напевне не пропагандист, а просто тупа вата.

Будь ласка, прочитайте уважніше мої повідомлення. я дав лінк на сайт новин. Я нічого не казав!! тим паче про заставлять.
https://www.unian.ua/society/minreinteg ... 28550.html
всі притензіії до головного редактора.
https://www.unian.ua/static/contacts
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

somilitark написав:
  beee написав:, пишет про снег, на чёрное - белое, вас устраивает?

У мене в Києві пару см сніга, вкритий асфальт і земля, де і коли ви фотографували я не знаю, але точно це було не зараз!
Да ты что.
А ну что они опять ра скажут.
Я в предвкушении

Ребята, я просто в шоке вообще. Я видел раньше агентов, но не думал, что их столько
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Востаннє редагувалось beee в Вів 31 січ, 2023 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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