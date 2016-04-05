maza5 написав:я не розумію ваше обурення в мою сторону. Я надав посилання на державний сайт. З коментарем державної особи. Я щость видумав зайве??
Ви що? Зовсім тупий? Не то слово вигадали зайве, а просто транслювали рашафейки! Все починалось з того, що ви сказали, мовляв ЗАСТАВЛЯТЬ всіх вчити польську! Можливість включення і обов'язковість це тотожні поняття? Ви хоть 7 класів закінчили? Я не впевнений Ви напевне не пропагандист, а просто тупа вата.
maza5 написав:До ЗНО включають ті предмети, які вивчають. Логічно?
Іноземні мови завжди на вибір, що хочеш то і вивчаєш, якщо добре знаєш і впевнений, то здаєш що тобі краще. Не заставлять здавати польськк, якщо вчив німецьку і англійську. Польська явно не математика і не українська, в "обов'язкову" програму точно не війде. Краще хай вчать діти польську ніж сєпарсько вагнеровську. Капець, тролі допускають провал за провалом, напевне шкіл на роісі немає, одразу на зону в колготках(((
на раисии не могут отдуплить как это возможность выбирать предметы маза-пятый пеши исчо!
maza5 написав:я не розумію ваше обурення в мою сторону. Я надав посилання на державний сайт. З коментарем державної особи. Я щость видумав зайве??
Ви що? Зовсім тупий? Не то слово вигадали зайве, а просто транслювали рашафейки! Все починалось з того, що ви сказали, мовляв ЗАСТАВЛЯТЬ всіх вчити польську! Можливість включення і обов'язковість це тотожні поняття? Ви хоть 7 класів закінчили? Я не впевнений Ви напевне не пропагандист, а просто тупа вата.