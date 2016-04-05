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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:26
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 31 січ, 2023 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:40
vitaliian написав:beee
somilitark это старый дедушка, очень больной, простатит, артрит и прочее. Пожалейте его. Он из дома выходит раз в месяц. Ему сказали по марафону что снег, вот он и пишет что услышал.
beee написав:
видел раньше агентов
они агенты ближайшей поликлиники. Резиденты можно сказать.
А я вот сегодня с утра снег почистил, но раша-боты мне задвигают тему, что никакого снега не было. Мне это всё привидилось
И так защищают своё враньё
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:42
edvardd написав:
а сколько свисту на ветке было, что воруют, и даже западная пресса писала...
Очередные свинарчуки?
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Starikan
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:46
Starikan написав: edvardd написав:
а сколько свисту на ветке было, что воруют, и даже западная пресса писала...
Очередные свинарчуки?
Крадуть з бюджета і західну гуманітарку, а мова була про західну зброю.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:49
pesikot написав: vitaliian написав:beee
somilitark это старый дедушка, очень больной, простатит, артрит и прочее. Пожалейте его. Он из дома выходит раз в месяц. Ему сказали по марафону что снег, вот он и пишет что услышал.
beee написав:
видел раньше агентов
они агенты ближайшей поликлиники. Резиденты можно сказать.
А я вот сегодня с утра снег почистил, но раша-боты мне задвигают тему, что никакого снега не было. Мне это всё привидилось
И так защищают своё враньё
Зачем ты продолжаешь врать?
Кто писал "не было"?
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:50
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 31 січ, 2023 22:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:51
pesikot написав: beee написав:
Сейчас зайду в лифт
Интересно, что дальше он предъявит
У тебя модели генераторов разные
Дальше, снег в Киеве, на сейчас
Где на сейчас снег?
Таким методами действует только педерация.
На чёрное говорить белое
Востаннє редагувалось beee
в Вів 31 січ, 2023 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:52
vitaliian написав: pesikot написав:
А я вот сегодня с утра снег почистил, но раша-боты мне задвигают тему, что никакого снега не было. Мне это всё привидилось
от галюнов есть таблеточки. На фото видно есть снег или нету. То что чистишь хозяевам снег - хвалю, надеюсь тебя хотя бы покормят за это.
На фото снега нет от слова совсем
Ну а про хозяев ты сам написал, у тебя они точно есть
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:53
vitaliian написав:
[b]beee[/b
beee написав:
видел раньше агентов
они агенты ближайшей поликлиники. Резиденты можно сказать.
Був тут колись Зрадіо, який серьозно стверджував, що для нас реальною загрозою є Туреччина, яка хоче окупувати чорноморське узбережжя. Був колись Волгарь який, при всій своїй рашапропаганді, колись заявив - швидве українізуйтесь щоб в нас не було приводу на вас напасти.
Так що піди розберись - хто агент, а хто просто бовдур.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:55
beee написав:
Зачем ты продолжаешь врать?
Кто писал "не было"?
Ты прислал фото, где не было снега,
Мол на сейчас
Ты разве писал, что снег был ?
Кстати, как там про меня и Москву ? Извинятся будешь или включишь несознанку ?
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