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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3430343134323433>
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:26

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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 31 січ, 2023 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:40

  vitaliian написав:beee somilitark это старый дедушка, очень больной, простатит, артрит и прочее. Пожалейте его. Он из дома выходит раз в месяц. Ему сказали по марафону что снег, вот он и пишет что услышал.
  beee написав:видел раньше агентов
они агенты ближайшей поликлиники. Резиденты можно сказать.


А я вот сегодня с утра снег почистил, но раша-боты мне задвигают тему, что никакого снега не было. Мне это всё привидилось

И так защищают своё враньё
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:42

  edvardd написав: а сколько свисту на ветке было, что воруют, и даже западная пресса писала...

Очередные свинарчуки?
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:46

  Starikan написав:
  edvardd написав: а сколько свисту на ветке было, что воруют, и даже западная пресса писала...

Очередные свинарчуки?

Крадуть з бюджета і західну гуманітарку, а мова була про західну зброю.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  vitaliian написав:beee somilitark это старый дедушка, очень больной, простатит, артрит и прочее. Пожалейте его. Он из дома выходит раз в месяц. Ему сказали по марафону что снег, вот он и пишет что услышал.
  beee написав:видел раньше агентов
они агенты ближайшей поликлиники. Резиденты можно сказать.


А я вот сегодня с утра снег почистил, но раша-боты мне задвигают тему, что никакого снега не было. Мне это всё привидилось

И так защищают своё враньё
Зачем ты продолжаешь врать?
Кто писал "не было"?
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:50

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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 31 січ, 2023 22:30, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  beee написав:Сейчас зайду в лифт

Интересно, что дальше он предъявит

У тебя модели генераторов разные

Дальше, снег в Киеве, на сейчас
Где на сейчас снег?
Таким методами действует только педерация.
На чёрное говорить белое

Зображення
Востаннє редагувалось beee в Вів 31 січ, 2023 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:52

  vitaliian написав:
  pesikot написав:А я вот сегодня с утра снег почистил, но раша-боты мне задвигают тему, что никакого снега не было. Мне это всё привидилось
от галюнов есть таблеточки. На фото видно есть снег или нету. То что чистишь хозяевам снег - хвалю, надеюсь тебя хотя бы покормят за это.

На фото снега нет от слова совсем

Ну а про хозяев ты сам написал, у тебя они точно есть
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:53

  vitaliian написав:[b]beee[/b
  beee написав:видел раньше агентов
они агенты ближайшей поликлиники. Резиденты можно сказать.

Був тут колись Зрадіо, який серьозно стверджував, що для нас реальною загрозою є Туреччина, яка хоче окупувати чорноморське узбережжя. Був колись Волгарь який, при всій своїй рашапропаганді, колись заявив - швидве українізуйтесь щоб в нас не було приводу на вас напасти.
Так що піди розберись - хто агент, а хто просто бовдур.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:55

  beee написав:Зачем ты продолжаешь врать?
Кто писал "не было"?

Ты прислал фото, где не было снега,
Мол на сейчас

Ты разве писал, что снег был ?

Кстати, как там про меня и Москву ? Извинятся будешь или включишь несознанку ?
pesikot
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