RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3430343134323433
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  beee написав:Зачем ты продолжаешь врать?
Кто писал "не было"?

Ты прислал фото, где не было снега,
Мол на сейчас

Ты разве писал, что снег был ?

Кстати, как там про меня и Москву ? Извинятся будешь или включишь несознанку ?
Легко.
Жду извинений по генератору. Мне пришлось пальцем сделать фотки
beee
 
Повідомлень: 200
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:04

  beee написав:Легко.
Жду извинений по генератору. Мне пришлось пальцем сделать фотки

Ты включил дурачка

Напомню, у тебя на фото 2 разных генератора
Далее, фотки хрен знает откогда, а не на сейчас

И по фоткам видно, что гены маломощные, а не про те сотни тысяч, что ты говорил
И да, как-то и уличное освещение работало

Так что, про Москву тебе лучше извинится
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7638
З нами з: 31.08.09
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:05

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 31 січ, 2023 22:28, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16606
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2095 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я у всех прошу прощения за кучу постов.
Но на самом деле это имеет огромное значение и для темы войны.
Представьте на сколько сложно было что-то доказать педерации на таком вот примере.
Ты ему фото генератора. Он тебе снега нет. Ты ему фото двора - они тебе - даты нет.

Ты ему дату и двор - генератор слабый, лифт не тянет. Генератор тянет лифты, ИТП, воду, освещение. Генератор 560 к. АВР, кабели и прочее около 100 к
Ты ему фото работаеющего лифта!

И так до бесконечности
beee
 
Повідомлень: 200
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 23:18

  beee написав:Я у всех прошу прощения за кучу постов.
Но на самом деле это имеет огромное значение и для темы войны.
Представьте на сколько сложно было что-то доказать педерации на таком вот примере.
Ты ему фото генератора. Он тебе снега нет. Ты ему фото двора - они тебе - даты нет.

Ты ему дату и двор - генератор слабый, лифт не тянет. Генератор тянет лифты, ИТП, воду, освещение. Генератор 560 к. АВР, кабели и прочее около 100 к
Ты ему фото работаеющего лифта!

И так до бесконечности

извиняюсь что вмешиваюсь в ваш междусобойчик
но
кто вам подключал гену?
кабель валяется на земле???
:shock:
Прохожий
 
Повідомлень: 12930
З нами з: 05.06.13
Подякував: 884 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3430343134323433
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111828
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479544
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4750
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3567)
31.01.2023 23:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.