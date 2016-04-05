Легко.
Жду извинений по генератору. Мне пришлось пальцем сделать фотки
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Легко.
Жду извинений по генератору. Мне пришлось пальцем сделать фотки
Додано: Вів 31 січ, 2023 22:04
Ты включил дурачка
Напомню, у тебя на фото 2 разных генератора
Далее, фотки хрен знает откогда, а не на сейчас
И по фоткам видно, что гены маломощные, а не про те сотни тысяч, что ты говорил
И да, как-то и уличное освещение работало
Так что, про Москву тебе лучше извинится
Додано: Вів 31 січ, 2023 22:05
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 31 січ, 2023 22:28, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 31 січ, 2023 22:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я у всех прошу прощения за кучу постов.
Но на самом деле это имеет огромное значение и для темы войны.
Представьте на сколько сложно было что-то доказать педерации на таком вот примере.
Ты ему фото генератора. Он тебе снега нет. Ты ему фото двора - они тебе - даты нет.
Ты ему дату и двор - генератор слабый, лифт не тянет. Генератор тянет лифты, ИТП, воду, освещение. Генератор 560 к. АВР, кабели и прочее около 100 к
Ты ему фото работаеющего лифта!
И так до бесконечности
Додано: Вів 31 січ, 2023 23:18
извиняюсь что вмешиваюсь в ваш междусобойчик
но
кто вам подключал гену?
кабель валяется на земле???
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