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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3430343134323433
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  beee написав:Зачем ты продолжаешь врать?
Кто писал "не было"?

Ты прислал фото, где не было снега,
Мол на сейчас

Ты разве писал, что снег был ?

Кстати, как там про меня и Москву ? Извинятся будешь или включишь несознанку ?
Легко.
Жду извинений по генератору. Мне пришлось пальцем сделать фотки
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:04

  beee написав:Легко.
Жду извинений по генератору. Мне пришлось пальцем сделать фотки

Ты включил дурачка

Напомню, у тебя на фото 2 разных генератора
Далее, фотки хрен знает откогда, а не на сейчас

И по фоткам видно, что гены маломощные, а не про те сотни тысяч, что ты говорил
И да, как-то и уличное освещение работало

Так что, про Москву тебе лучше извинится
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:05

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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 31 січ, 2023 22:28, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я у всех прошу прощения за кучу постов.
Но на самом деле это имеет огромное значение и для темы войны.
Представьте на сколько сложно было что-то доказать педерации на таком вот примере.
Ты ему фото генератора. Он тебе снега нет. Ты ему фото двора - они тебе - даты нет.

Ты ему дату и двор - генератор слабый, лифт не тянет. Генератор тянет лифты, ИТП, воду, освещение. Генератор 560 к. АВР, кабели и прочее около 100 к
Ты ему фото работаеющего лифта!

И так до бесконечности
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 23:18

  beee написав:Я у всех прошу прощения за кучу постов.
Но на самом деле это имеет огромное значение и для темы войны.
Представьте на сколько сложно было что-то доказать педерации на таком вот примере.
Ты ему фото генератора. Он тебе снега нет. Ты ему фото двора - они тебе - даты нет.

Ты ему дату и двор - генератор слабый, лифт не тянет. Генератор тянет лифты, ИТП, воду, освещение. Генератор 560 к. АВР, кабели и прочее около 100 к
Ты ему фото работаеющего лифта!

И так до бесконечности

извиняюсь что вмешиваюсь в ваш междусобойчик
но
кто вам подключал гену?
кабель валяется на земле???
:shock:
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 23:59

  sergey_sryvkin написав:2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції

https://www.unian.ua/society/minreinteg ... 28550.html


В цитаті Верещук немає слова "зобов'язати"./quote]
А в методичках є, не заважайте ботам тролити, модерація пропускає і радіє фейкам!!![/quote]
https://minre.gov.ua/news/osvita-odyn-z-instrumentiv-integraciyi-u-yevropeyskyy-prostir
Если Верещук для вас фейк, то мне нечего сказать[/quote]
Для нас фейк це ти. От же сволота кацапська, в очі бреше і не соромиться
нема за цим посиланням слова "зобов'язати"

"можливість включення польської мови до переліку навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. "[/quote]


ЗАЙДИ НА САЙТ.

Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції
https://www.unian.ua/society/minreintegraciji-rozglyadaye-mozhlivist-vklyuchennya-polskoji-movi-do-zno-12128550.html

Там Заголовок такий?.

Хто там написав? Я.,чи редактор??

Ps. за вечір вже третє безпітставне обвинувачення та хамство.
Хлопці, невже важко побачити, що я кидаю лінки та тему заголовка з того лінку? . Це стосується всіх лінків.. Джерела українські.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 03:38


Це не мінреінтеграції і не Верещук, а якась полуграмотна стаття.
Сам її читав?
"Українських абітурієнтів можуть зобов'язатися"

  maza5 написав:Хто там написав? Я.,чи редактор??

ТАМ нам нецікаво. А СЮДИ це лайно притягнув ти...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 03:51

  sergey_sryvkin написав:

Це не мінреінтеграції і не Верещук, а якась полуграмотна стаття.
Сам її читав?
"Українських абітурієнтів можуть зобов'язатися"

  maza5 написав:Хто там написав? Я.,чи редактор??

ТАМ нам нецікаво. А СЮДИ це лайно притягнув ти...


«Об’єднання з поляками – запорука сталого розвитку та безпеки. Освіта і мова – це головні інструменти, з яких починається таке об’єднання. Маємо переходити до конкретних дій, щоб інтегруватися у європейський простір. Перший крок – вивчення мов країн-сусідів. І цей крок має бути обопільним: поляки готові включити українську мову як іноземну до переліку навчальних предметів. В той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови. І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні», – зазначила посадовиця.

Пс.
Де ви бачите лайно.?
Офіційний державний сайт

https://minre.gov.ua/news/osvita-odyn-z-instrumentiv-integraciyi-u-yevropeyskyy-prostir

той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови-- це буде забовязаня чи ні????
Абітурієнт забовязан буде складати іспит після навчання??
Просте речення за змістом.
Забовязання - синонім - має, мусить.

хто та що забовязан зробити після навчання?
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