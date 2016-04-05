Легко.
Жду извинений по генератору. Мне пришлось пальцем сделать фотки
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Легко.
Жду извинений по генератору. Мне пришлось пальцем сделать фотки
Додано: Вів 31 січ, 2023 22:04
Ты включил дурачка
Напомню, у тебя на фото 2 разных генератора
Далее, фотки хрен знает откогда, а не на сейчас
И по фоткам видно, что гены маломощные, а не про те сотни тысяч, что ты говорил
И да, как-то и уличное освещение работало
Так что, про Москву тебе лучше извинится
Додано: Вів 31 січ, 2023 22:05
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 31 січ, 2023 22:28, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 31 січ, 2023 22:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я у всех прошу прощения за кучу постов.
Но на самом деле это имеет огромное значение и для темы войны.
Представьте на сколько сложно было что-то доказать педерации на таком вот примере.
Ты ему фото генератора. Он тебе снега нет. Ты ему фото двора - они тебе - даты нет.
Ты ему дату и двор - генератор слабый, лифт не тянет. Генератор тянет лифты, ИТП, воду, освещение. Генератор 560 к. АВР, кабели и прочее около 100 к
Ты ему фото работаеющего лифта!
И так до бесконечности
Додано: Вів 31 січ, 2023 23:18
извиняюсь что вмешиваюсь в ваш междусобойчик
но
кто вам подключал гену?
кабель валяется на земле???
Додано: Вів 31 січ, 2023 23:59
В цитаті Верещук немає слова "зобов'язати"./quote]
А в методичках є, не заважайте ботам тролити, модерація пропускає і радіє фейкам!!![/quote]
Если Верещук для вас фейк, то мне нечего сказать[/quote]
Для нас фейк це ти. От же сволота кацапська, в очі бреше і не соромиться
нема за цим посиланням слова "зобов'язати"
"можливість включення польської мови до переліку навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. "[/quote]
ЗАЙДИ НА САЙТ.
Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції
Там Заголовок такий?.
Хто там написав? Я.,чи редактор??
Ps. за вечір вже третє безпітставне обвинувачення та хамство.
Хлопці, невже важко побачити, що я кидаю лінки та тему заголовка з того лінку? . Це стосується всіх лінків.. Джерела українські.
Додано: Сер 01 лют, 2023 03:38
Це не мінреінтеграції і не Верещук, а якась полуграмотна стаття.
Сам її читав?
"Українських абітурієнтів можуть зобов'язатися"
ТАМ нам нецікаво. А СЮДИ це лайно притягнув ти...
Додано: Сер 01 лют, 2023 03:51
«Об’єднання з поляками – запорука сталого розвитку та безпеки. Освіта і мова – це головні інструменти, з яких починається таке об’єднання. Маємо переходити до конкретних дій, щоб інтегруватися у європейський простір. Перший крок – вивчення мов країн-сусідів. І цей крок має бути обопільним: поляки готові включити українську мову як іноземну до переліку навчальних предметів. В той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови. І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні», – зазначила посадовиця.
Пс.
Де ви бачите лайно.?
Офіційний державний сайт
той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови-- це буде забовязаня чи ні????
Абітурієнт забовязан буде складати іспит після навчання??
Просте речення за змістом.
Забовязання - синонім - має, мусить.
хто та що забовязан зробити після навчання?
Додано: Сер 01 лют, 2023 08:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ахах.
Контора в Киеве
кабель на земле валяется
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