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"О помощи, вероятно, будет объявлено уже в конце этой недели. Ожидается также, что она будет включать вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin", - пишет СМИ.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 08:45
США выделят Киеву пакет помощи на $2,2 млрд с ракетами большей дальности — Reuters
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"О помощи, вероятно, будет объявлено уже в конце этой недели. Ожидается также, что она будет включать вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin", - пишет СМИ.
Додано: Сер 01 лют, 2023 09:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Знаєте, хто відповідає за закупівлю зброї в Міноборони Резнікова?
Це Олекандр Лієв, який у березні 2014 року закликав "почути Крим" і "легалізувати референдум". Який називав себе "ментально русскім" і був готовий працювати з окупантами.
Додано: Сер 01 лют, 2023 09:44
Додано: Сер 01 лют, 2023 09:48
Жах!!!
У лютому 2006 року був одним із організаторів проросійських блок-постів під час спроб встановлення українськими органами влади контролю над кримськими маяками, що незаконно використовувалися чорноморським флотом росії. Так, саме ця людина завідує одним зі стратегічних напрямків у мінстерстві воюїчої країни. Звуть чоловіка Олександр Лієв. Більше деталей з біографії Олександра Лієва виклала у цьому відео Яніна Соколова.
Додано: Сер 01 лют, 2023 09:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бред. Перед тим, як постити полуграмотні статті, варто хоч трошки спробувати розібратися в темі.
Отже, по пунктам:
1) Українці завжди вивчали і вивчають польську мову, я навіть особисто знаю декого з цих українців. Є школи з посиленим вивченням інозених мов, де друга іноземна - польська, є кафедри і навіть цілі факультети словянської лінгвістики в найбільших університетах країни. І там готують вчителів та перекладачів польської мови.
2) Українці здають ЗНО. Так от, одним з предметів, які можуть бути в ЗНО, є іноземна мова. Але список іноземних мов обмежений. Наразі це англійська, німецька, французька та іспанська мови. Запропонували до цього списку додати польську мову. В чому зрада?
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