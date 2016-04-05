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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3431343234333434
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 08:45

США выделят Киеву пакет помощи на $2,2 млрд с ракетами большей дальности — Reuters

(https://www.reuters.com/world/us-readie ... 023-01-31/)В пакет впервые войдут ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение, сообщает издание с ссылкой на источники.

"О помощи, вероятно, будет объявлено уже в конце этой недели. Ожидается также, что она будет включать вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin", - пишет СМИ.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знаєте, хто відповідає за закупівлю зброї в Міноборони Резнікова?

Це Олекандр Лієв, який у березні 2014 року закликав "почути Крим" і "легалізувати референдум". Який називав себе "ментально русскім" і був готовий працювати з окупантами. https://blogs.pravda.com.ua/authors/sha ... d47dea6cc/
Frez
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:44

ДБР проводить обшуки у керівництва податкової служби Києва. Ідеться про 30 млрд грн з бюджету, які вивели в тінь. Про це повідомляють журналісти Української правди з посиланням на власні джерела.

За інформацією ЗМІ, слідчі дії зокрема відбуваються у в.о. голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби столиці.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:48

  Frez написав:Знаєте, хто відповідає за закупівлю зброї в Міноборони Резнікова?

Це Олекандр Лієв, який у березні 2014 року закликав "почути Крим" і "легалізувати референдум". Який називав себе "ментально русскім" і був готовий працювати з окупантами. https://blogs.pravda.com.ua/authors/sha ... d47dea6cc/


Жах!!!

У лютому 2006 року був одним із організаторів проросійських блок-постів під час спроб встановлення українськими органами влади контролю над кримськими маяками, що незаконно використовувалися чорноморським флотом росії. Так, саме ця людина завідує одним зі стратегічних напрямків у мінстерстві воюїчої країни. Звуть чоловіка Олександр Лієв. Більше деталей з біографії Олександра Лієва виклала у цьому відео Яніна Соколова.

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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maza5 написав:2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції

Бред. Перед тим, як постити полуграмотні статті, варто хоч трошки спробувати розібратися в темі.
Отже, по пунктам:
1) Українці завжди вивчали і вивчають польську мову, я навіть особисто знаю декого з цих українців. Є школи з посиленим вивченням інозених мов, де друга іноземна - польська, є кафедри і навіть цілі факультети словянської лінгвістики в найбільших університетах країни. І там готують вчителів та перекладачів польської мови.
2) Українці здають ЗНО. Так от, одним з предметів, які можуть бути в ЗНО, є іноземна мова. Але список іноземних мов обмежений. Наразі це англійська, німецька, французька та іспанська мови. Запропонували до цього списку додати польську мову. В чому зрада?
sashaqbl
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