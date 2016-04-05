Додано: Сер 01 лют, 2023 10:45

sashaqbl написав: maza5 написав: 2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції 2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції

Бред. Перед тим, як постити полуграмотні статті, варто хоч трошки спробувати розібратися в темі.

Отже, по пунктам:

1) Українці завжди вивчали і вивчають польську мову, я навіть особисто знаю декого з цих українців. Є школи з посиленим вивченням інозених мов, де друга іноземна - польська, є кафедри і навіть цілі факультети словянської лінгвістики в найбільших університетах країни. І там готують вчителів та перекладачів польської мови.

2) Українці здають ЗНО. Так от, одним з предметів, які можуть бути в ЗНО, є іноземна мова. Але список іноземних мов обмежений. Наразі це англійська, німецька, французька та іспанська мови. Запропонували до цього списку додати польську мову. В чому зрада? Бред. Перед тим, як постити полуграмотні статті, варто хоч трошки спробувати розібратися в темі.Отже, по пунктам:1) Українці завжди вивчали і вивчають польську мову, я навіть особисто знаю декого з цих українців. Є школи з посиленим вивченням інозених мов, де друга іноземна - польська, є кафедри і навіть цілі факультети словянської лінгвістики в найбільших університетах країни. І там готують вчителів та перекладачів польської мови.2) Українці здають ЗНО. Так от, одним з предметів, які можуть бути в ЗНО, є іноземна мова. Але список іноземних мов обмежений. Наразі це англійська, німецька, французька та іспанська мови. Запропонували до цього списку додати польську мову. В чому зрада?

Імхо. На те й і форум.Щоб не самому копирсатися в кожній новій інфо, яка купами викладається в інфопросторі, а побачив-виклав.Потім той, хто розбирається з великою форумної спільноти, дасть коментар.Єдина вимога до матеріалу -- джерело проукраїнське.Якщо ж джерело хз-яке або вороже -- то при явній дурні (тобто в якості посміятися з дурні рашистів) можна без власного кометара. Або коли чисто інформаційне, а не пропагандистське.При двозначності - коментар. Щоб не дай Бо за ахента не сприйняли.А так нафіга тоді оцей форум? Про яке спілкування може бути мова?Якщо сам з усім розібрався, то навіщо з ким-то обговорювати?Варіант -- просто чекати, поки хтось з фахівців не викладе саме це питання ----- ну так собі. Бо може ніхто їм не зацікавиться або не побачить.Інша річ, якщо форумчанин сам свідомо! викривляє інформацію. Не помилково, а свідомо, неоднократно.А так форум для виправлення думок, тверджень. Є помилка, явно хибне бачення - виправили.От поясніть, що це:"В той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови."Невже включення польської до переліку предметів на вибір в ЗНО і є отією стратегією?Стратегією))Прям ціла операція стратегічного рівня))