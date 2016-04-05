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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3429343034313432>
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 08:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прохожий написав:
  beee написав:Я у всех прошу прощения за кучу постов.
Но на самом деле это имеет огромное значение и для темы войны.
Представьте на сколько сложно было что-то доказать педерации на таком вот примере.
Ты ему фото генератора. Он тебе снега нет. Ты ему фото двора - они тебе - даты нет.

Ты ему дату и двор - генератор слабый, лифт не тянет. Генератор тянет лифты, ИТП, воду, освещение. Генератор 560 к. АВР, кабели и прочее около 100 к
Ты ему фото работаеющего лифта!

И так до бесконечности

извиняюсь что вмешиваюсь в ваш междусобойчик
но
кто вам подключал гену?
кабель валяется на земле???
:shock:
Ахах.
Контора в Киеве
кабель на земле валяется
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 08:45

США выделят Киеву пакет помощи на $2,2 млрд с ракетами большей дальности — Reuters

(https://www.reuters.com/world/us-readie ... 023-01-31/)В пакет впервые войдут ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение, сообщает издание с ссылкой на источники.

"О помощи, вероятно, будет объявлено уже в конце этой недели. Ожидается также, что она будет включать вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin", - пишет СМИ.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знаєте, хто відповідає за закупівлю зброї в Міноборони Резнікова?

Це Олекандр Лієв, який у березні 2014 року закликав "почути Крим" і "легалізувати референдум". Який називав себе "ментально русскім" і був готовий працювати з окупантами. https://blogs.pravda.com.ua/authors/sha ... d47dea6cc/
Frez
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:44

ДБР проводить обшуки у керівництва податкової служби Києва. Ідеться про 30 млрд грн з бюджету, які вивели в тінь. Про це повідомляють журналісти Української правди з посиланням на власні джерела.

За інформацією ЗМІ, слідчі дії зокрема відбуваються у в.о. голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби столиці.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:48

  Frez написав:Знаєте, хто відповідає за закупівлю зброї в Міноборони Резнікова?

Це Олекандр Лієв, який у березні 2014 року закликав "почути Крим" і "легалізувати референдум". Який називав себе "ментально русскім" і був готовий працювати з окупантами. https://blogs.pravda.com.ua/authors/sha ... d47dea6cc/


Жах!!!

У лютому 2006 року був одним із організаторів проросійських блок-постів під час спроб встановлення українськими органами влади контролю над кримськими маяками, що незаконно використовувалися чорноморським флотом росії. Так, саме ця людина завідує одним зі стратегічних напрямків у мінстерстві воюїчої країни. Звуть чоловіка Олександр Лієв. Більше деталей з біографії Олександра Лієва виклала у цьому відео Яніна Соколова.

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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maza5 написав:2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції

Бред. Перед тим, як постити полуграмотні статті, варто хоч трошки спробувати розібратися в темі.
Отже, по пунктам:
1) Українці завжди вивчали і вивчають польську мову, я навіть особисто знаю декого з цих українців. Є школи з посиленим вивченням інозених мов, де друга іноземна - польська, є кафедри і навіть цілі факультети словянської лінгвістики в найбільших університетах країни. І там готують вчителів та перекладачів польської мови.
2) Українці здають ЗНО. Так от, одним з предметів, які можуть бути в ЗНО, є іноземна мова. Але список іноземних мов обмежений. Наразі це англійська, німецька, французька та іспанська мови. Запропонували до цього списку додати польську мову. В чому зрада?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:45

  sashaqbl написав:
  maza5 написав:2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції

Бред. Перед тим, як постити полуграмотні статті, варто хоч трошки спробувати розібратися в темі.
Отже, по пунктам:
1) Українці завжди вивчали і вивчають польську мову, я навіть особисто знаю декого з цих українців. Є школи з посиленим вивченням інозених мов, де друга іноземна - польська, є кафедри і навіть цілі факультети словянської лінгвістики в найбільших університетах країни. І там готують вчителів та перекладачів польської мови.
2) Українці здають ЗНО. Так от, одним з предметів, які можуть бути в ЗНО, є іноземна мова. Але список іноземних мов обмежений. Наразі це англійська, німецька, французька та іспанська мови. Запропонували до цього списку додати польську мову. В чому зрада?

Імхо. На те й і форум.
Щоб не самому копирсатися в кожній новій інфо, яка купами викладається в інфопросторі, а побачив-виклав.
Потім той, хто розбирається з великою форумної спільноти, дасть коментар.
Єдина вимога до матеріалу -- джерело проукраїнське.
Якщо ж джерело хз-яке або вороже -- то при явній дурні (тобто в якості посміятися з дурні рашистів) можна без власного кометара. Або коли чисто інформаційне, а не пропагандистське.
При двозначності - коментар. Щоб не дай Бо за ахента не сприйняли.


А так нафіга тоді оцей форум? Про яке спілкування може бути мова?
Якщо сам з усім розібрався, то навіщо з ким-то обговорювати?
Варіант -- просто чекати, поки хтось з фахівців не викладе саме це питання ----- ну так собі. Бо може ніхто їм не зацікавиться або не побачить.

Інша річ, якщо форумчанин сам свідомо! викривляє інформацію. Не помилково, а свідомо, неоднократно.

А так форум для виправлення думок, тверджень. Є помилка, явно хибне бачення - виправили.

От поясніть, що це:
"В той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови."
Невже включення польської до переліку предметів на вибір в ЗНО і є отією стратегією?
Стратегією))
Прям ціла операція стратегічного рівня))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:52

  detroytred написав:При двозначності - коментар. Щоб не дай Бо за ахента не сприйняли
может ещё справку шо не агент оформить?
  detroytred написав:Єдина вимога до матеріалу -- джерело проукраїнське
Вы когда едете в купе и с кем то общаетесь, какие то требования к собеседнику, к его источникам информации предъявляете? Ага сейчас ваш собеседник быстро прочитает вашего любимого блогера и будет транслировать именно его мысли.

Форум то же самое. Либо принимаете собеседника таким каким он есть, либо в чс его. Любые требования это попытки манипуляции.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лют, 2023 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Насправді стратегія . Перехід до польської замість руської - це стратегічний перехід - зміна напрямку . Англійська і так далі - все-таки достатньо далекі і реально для всіх-усіх складні . А польська може стати альтернативою руській .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:01

  Puente написав:Насправді стратегія . Перехід до польської замість руської - це стратегічний перехід - зміна напрямку . Англійська і так далі - все-таки достатньо далекі і реально для всіх-усіх складні . А польська може стати альтернативою руській .

Во!
І що вона буде включати?
Невже тільки елементарну річ -- додавання до переліку предметів на вибір в ЗНО польської?
detroytred
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