beee написав:Я у всех прошу прощения за кучу постов. Но на самом деле это имеет огромное значение и для темы войны. Представьте на сколько сложно было что-то доказать педерации на таком вот примере. Ты ему фото генератора. Он тебе снега нет. Ты ему фото двора - они тебе - даты нет.
Ты ему дату и двор - генератор слабый, лифт не тянет. Генератор тянет лифты, ИТП, воду, освещение. Генератор 560 к. АВР, кабели и прочее около 100 к Ты ему фото работаеющего лифта!
И так до бесконечности
извиняюсь что вмешиваюсь в ваш междусобойчик но кто вам подключал гену? кабель валяется на земле???
"О помощи, вероятно, будет объявлено уже в конце этой недели. Ожидается также, что она будет включать вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin", - пишет СМИ.
У лютому 2006 року був одним із організаторів проросійських блок-постів під час спроб встановлення українськими органами влади контролю над кримськими маяками, що незаконно використовувалися чорноморським флотом росії. Так, саме ця людина завідує одним зі стратегічних напрямків у мінстерстві воюїчої країни. Звуть чоловіка Олександр Лієв. Більше деталей з біографії Олександра Лієва виклала у цьому відео Яніна Соколова.
maza5 написав:2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції
Бред. Перед тим, як постити полуграмотні статті, варто хоч трошки спробувати розібратися в темі. Отже, по пунктам: 1) Українці завжди вивчали і вивчають польську мову, я навіть особисто знаю декого з цих українців. Є школи з посиленим вивченням інозених мов, де друга іноземна - польська, є кафедри і навіть цілі факультети словянської лінгвістики в найбільших університетах країни. І там готують вчителів та перекладачів польської мови. 2) Українці здають ЗНО. Так от, одним з предметів, які можуть бути в ЗНО, є іноземна мова. Але список іноземних мов обмежений. Наразі це англійська, німецька, французька та іспанська мови. Запропонували до цього списку додати польську мову. В чому зрада?
maza5 написав:2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції
Бред. Перед тим, як постити полуграмотні статті, варто хоч трошки спробувати розібратися в темі. Отже, по пунктам: 1) Українці завжди вивчали і вивчають польську мову, я навіть особисто знаю декого з цих українців. Є школи з посиленим вивченням інозених мов, де друга іноземна - польська, є кафедри і навіть цілі факультети словянської лінгвістики в найбільших університетах країни. І там готують вчителів та перекладачів польської мови. 2) Українці здають ЗНО. Так от, одним з предметів, які можуть бути в ЗНО, є іноземна мова. Але список іноземних мов обмежений. Наразі це англійська, німецька, французька та іспанська мови. Запропонували до цього списку додати польську мову. В чому зрада?
Імхо. На те й і форум. Щоб не самому копирсатися в кожній новій інфо, яка купами викладається в інфопросторі, а побачив-виклав. Потім той, хто розбирається з великою форумної спільноти, дасть коментар. Єдина вимога до матеріалу -- джерело проукраїнське. Якщо ж джерело хз-яке або вороже -- то при явній дурні (тобто в якості посміятися з дурні рашистів) можна без власного кометара. Або коли чисто інформаційне, а не пропагандистське. При двозначності - коментар. Щоб не дай Бо за ахента не сприйняли.
А так нафіга тоді оцей форум? Про яке спілкування може бути мова? Якщо сам з усім розібрався, то навіщо з ким-то обговорювати? Варіант -- просто чекати, поки хтось з фахівців не викладе саме це питання ----- ну так собі. Бо може ніхто їм не зацікавиться або не побачить.
Інша річ, якщо форумчанин сам свідомо! викривляє інформацію. Не помилково, а свідомо, неоднократно.
А так форум для виправлення думок, тверджень. Є помилка, явно хибне бачення - виправили.
От поясніть, що це: "В той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови." Невже включення польської до переліку предметів на вибір в ЗНО і є отією стратегією? Стратегією)) Прям ціла операція стратегічного рівня))
detroytred написав:При двозначності - коментар. Щоб не дай Бо за ахента не сприйняли
может ещё справку шо не агент оформить?
detroytred написав:Єдина вимога до матеріалу -- джерело проукраїнське
Вы когда едете в купе и с кем то общаетесь, какие то требования к собеседнику, к его источникам информации предъявляете? Ага сейчас ваш собеседник быстро прочитает вашего любимого блогера и будет транслировать именно его мысли.
Форум то же самое. Либо принимаете собеседника таким каким он есть, либо в чс его. Любые требования это попытки манипуляции.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лют, 2023 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Насправді стратегія . Перехід до польської замість руської - це стратегічний перехід - зміна напрямку . Англійська і так далі - все-таки достатньо далекі і реально для всіх-усіх складні . А польська може стати альтернативою руській .
Puente написав:Насправді стратегія . Перехід до польської замість руської - це стратегічний перехід - зміна напрямку . Англійська і так далі - все-таки достатньо далекі і реально для всіх-усіх складні . А польська може стати альтернативою руській .
Во! І що вона буде включати? Невже тільки елементарну річ -- додавання до переліку предметів на вибір в ЗНО польської?