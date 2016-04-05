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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 01 лют, 2023 11:03
vitaliian написав: detroytred написав:
При двозначності - коментар. Щоб не дай Бо за ахента не сприйняли
может ещё справку шо не агент оформить?
detroytred написав:
Єдина вимога до матеріалу -- джерело проукраїнське
Вы когда едете в купе и с кем то общаетесь, какие то требования к собеседнику, к его источникам информации предъявляете? Ага сейчас ваш собеседник быстро прочитает вашего любимого блогера и будет транслировать именно его мысли.
Форум то же самое. Либо принимаете собеседника таким каким он есть, либо в чс его. Любые требования это попытки манипуляции.
В умовах війни, військового часу інші критерії, ніж у мирний час.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 11:11
detroytred написав:
"В той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови."
Виходячи зі свого досвіду роботи в освіті, припускаю, що мається на увазі якась банальщина на кшталт уніфікації програм та підготовки матеріалів та для іспиту.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 11:14
detroytred написав:
В умовах війни, військового часу інші критерії, ніж у мирний час.
сказать вам какие критерии на этой ветке? Кто больше всех пишет, как можно больше разносторонней информации, (в т.ч. из вражеских источников) тот и агент. Видимо, надо цитировать твиты генштаба и президента. Тогда ветка станет интересной. Называется узколобость, умение слышать только свою или созвучные с ней точки зрения. Отрицание, что другие точки зрения существуют. Что мир не чёрно-белый.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 11:27
sashaqbl написав: detroytred написав:
"В той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови."
Виходячи зі свого досвіду роботи в освіті, припускаю, що мається на увазі якась банальщина на кшталт уніфікації програм та підготовки матеріалів та для іспиту.
*І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні», – зазначила посадовиця.*
Не схоже на підготовку до банальщини.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 11:31
detroytred написав:
*І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні», – зазначила посадовиця.*
Не схоже на підготовку до банальщини.
Освіта сильно зарегульована.
Якщо наприклад додати ЗНО з польської мови та зробити можливість вступу на факультети словянських мов за підсумками цього ЗНО - це як мінімум зміна двох законів.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 11:33
vitaliian написав: detroytred написав:
В умовах війни, військового часу інші критерії, ніж у мирний час.
сказать вам какие критерии на этой ветке? Кто больше всех пишет, как можно больше разносторонней информации, (в т.ч. из вражеских источников) тот и агент. Видимо, надо цитировать твиты генштаба и президента. Тогда ветка станет интересной. Называется узколобость, умение слышать только свою или созвучные с ней точки зрения. Отрицание, что другие точки зрения существуют. Что мир не чёрно-белый.
Тому й пропонується середина.
Бо з двох крайностей (свободи чи обмежень) у військовий час праві прихильники радикальних підходів.
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