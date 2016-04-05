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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 34303431343234333434>
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:03

  vitaliian написав:
  detroytred написав:При двозначності - коментар. Щоб не дай Бо за ахента не сприйняли
может ещё справку шо не агент оформить?
  detroytred написав:Єдина вимога до матеріалу -- джерело проукраїнське
Вы когда едете в купе и с кем то общаетесь, какие то требования к собеседнику, к его источникам информации предъявляете? Ага сейчас ваш собеседник быстро прочитает вашего любимого блогера и будет транслировать именно его мысли.

Форум то же самое. Либо принимаете собеседника таким каким он есть, либо в чс его. Любые требования это попытки манипуляции.

В умовах війни, військового часу інші критерії, ніж у мирний час.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:"В той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови."

Виходячи зі свого досвіду роботи в освіті, припускаю, що мається на увазі якась банальщина на кшталт уніфікації програм та підготовки матеріалів та для іспиту.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:14

  detroytred написав:В умовах війни, військового часу інші критерії, ніж у мирний час.
сказать вам какие критерии на этой ветке? Кто больше всех пишет, как можно больше разносторонней информации, (в т.ч. из вражеских источников) тот и агент. Видимо, надо цитировать твиты генштаба и президента. Тогда ветка станет интересной. Называется узколобость, умение слышать только свою или созвучные с ней точки зрения. Отрицание, что другие точки зрения существуют. Что мир не чёрно-белый.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:27

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:"В той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови."

Виходячи зі свого досвіду роботи в освіті, припускаю, що мається на увазі якась банальщина на кшталт уніфікації програм та підготовки матеріалів та для іспиту.


*І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні», – зазначила посадовиця.*

Не схоже на підготовку до банальщини.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:*І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні», – зазначила посадовиця.*
Не схоже на підготовку до банальщини.

Освіта сильно зарегульована.
Якщо наприклад додати ЗНО з польської мови та зробити можливість вступу на факультети словянських мов за підсумками цього ЗНО - це як мінімум зміна двох законів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:33

  vitaliian написав:
  detroytred написав:В умовах війни, військового часу інші критерії, ніж у мирний час.
сказать вам какие критерии на этой ветке? Кто больше всех пишет, как можно больше разносторонней информации, (в т.ч. из вражеских источников) тот и агент. Видимо, надо цитировать твиты генштаба и президента. Тогда ветка станет интересной. Называется узколобость, умение слышать только свою или созвучные с ней точки зрения. Отрицание, что другие точки зрения существуют. Что мир не чёрно-белый.

Тому й пропонується середина.

Бо з двох крайностей (свободи чи обмежень) у військовий час праві прихильники радикальних підходів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:35

  detroytred написав:Тому й пропонується середина
"середина" это официальные источники. В чем тогда смысл ветки когда можно зайти на сайт Президента или Генштаба и там всё прочитать? Только там не будет информации как у генерала свр, который 18.02 однозначно писал что будет нападение
https://t.me/generalsvr/718
А Президент говорил про шашлыки на майские праздники.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лют, 2023 11:41, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:36

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:*І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні», – зазначила посадовиця.*
Не схоже на підготовку до банальщини.

Освіта сильно зарегульована.
Якщо наприклад додати ЗНО з польської мови та зробити можливість вступу на факультети словянських мов за підсумками цього ЗНО - це як мінімум зміна двох законів.

Тоді Ок.
Не знав.
Вважав, що достатньо наказів Міносвіти або постанов КМУ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:40

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Тому й пропонується середина
"середина" это официальные источники. В чем тогда смысл ветки когда можно зайти на сайт Президента или Генштаба и там всё прочитать?

Ні. Тільки Офіційні джерела -- це обмеження.

Середина -- це будь-які джерела, але у форматі з відповідним коментарем, який би виключав можливість ворожої (або негативної для країни) пропагандистської складової подання даної інформації.
detroytred
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