detroytred написав:При двозначності - коментар. Щоб не дай Бо за ахента не сприйняли
может ещё справку шо не агент оформить?
detroytred написав:Єдина вимога до матеріалу -- джерело проукраїнське
Вы когда едете в купе и с кем то общаетесь, какие то требования к собеседнику, к его источникам информации предъявляете? Ага сейчас ваш собеседник быстро прочитает вашего любимого блогера и будет транслировать именно его мысли.
Форум то же самое. Либо принимаете собеседника таким каким он есть, либо в чс его. Любые требования это попытки манипуляции.
В умовах війни, військового часу інші критерії, ніж у мирний час.
detroytred написав:В умовах війни, військового часу інші критерії, ніж у мирний час.
сказать вам какие критерии на этой ветке? Кто больше всех пишет, как можно больше разносторонней информации, (в т.ч. из вражеских источников) тот и агент. Видимо, надо цитировать твиты генштаба и президента. Тогда ветка станет интересной. Называется узколобость, умение слышать только свою или созвучные с ней точки зрения. Отрицание, что другие точки зрения существуют. Что мир не чёрно-белый.
detroytred написав:В умовах війни, військового часу інші критерії, ніж у мирний час.
сказать вам какие критерии на этой ветке? Кто больше всех пишет, как можно больше разносторонней информации, (в т.ч. из вражеских источников) тот и агент. Видимо, надо цитировать твиты генштаба и президента. Тогда ветка станет интересной. Называется узколобость, умение слышать только свою или созвучные с ней точки зрения. Отрицание, что другие точки зрения существуют. Что мир не чёрно-белый.
Тому й пропонується середина.
Бо з двох крайностей (свободи чи обмежень) у військовий час праві прихильники радикальних підходів.
"середина" это официальные источники. В чем тогда смысл ветки когда можно зайти на сайт Президента или Генштаба и там всё прочитать? Только там не будет информации как у генерала свр, который 18.02 однозначно писал что будет нападение https://t.me/generalsvr/718 А Президент говорил про шашлыки на майские праздники.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лют, 2023 11:41, всього редагувалось 2 разів.