Додано: Сер 01 лют, 2023 11:52

Какие источники, какая середина? Мы не можем сойтись даже в том, есть ли сейчас снег на улице))Простой железобетонный факт, который есть в реальности и каждый может глянуть на него - на улице стоит генератор. И этот факт - недоказуемИ в то же время верим абсолютно незнакомому типу на фуре, мигающему правым поворотом - доверяя ему свою жизнь))Я помню, когда зашли орки в 2014 и пол мира сомневалось - "их там нет". Вот они на видео - вот же, как в анекдоте про море.