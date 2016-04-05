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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3431343234333434>
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:42

  detroytred написав:
  vitaliian написав:
  detroytred написав:Тому й пропонується середина
"середина" это официальные источники. В чем тогда смысл ветки когда можно зайти на сайт Президента или Генштаба и там всё прочитать?

Ні. Тільки Офіційні джерела -- це обмеження.

Середина -- це будь-які джерела, але у форматі з відповідним коментарем, який би виключав можливість ворожої (або негативної для країни) пропагандистської складової подання даної інформації.

Кто будет определять кошерность источника, pesikot? Он сначала обгадил источник что Абрамович передает 2,3 ярда фунтов Украине, (viewtopic.php?p=5536220#p5536220) а потом сам же ее продублировал из другого источника.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лют, 2023 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:45

  vitaliian написав:
  detroytred написав:
  vitaliian написав:"середина" это официальные источники. В чем тогда смысл ветки когда можно зайти на сайт Президента или Генштаба и там всё прочитать?

Ні. Тільки Офіційні джерела -- це обмеження.

Середина -- це будь-які джерела, але у форматі з відповідним коментарем, який би виключав можливість ворожої (або негативної для країни) пропагандистської складової подання даної інформації.

Кто будет определять кошерность источника?

Моє бачення -- головне коментар.
А там хоч прямі речі пуйла))

Отже СМІ наші надають і сімоняньїв, і солов'їв, хоч кого, але з відповідним коментарем.

Стосовно ж закидів агент не агент є відмінний засіб: той, хто закидає голослівно, нехай 2 куо. і перевірка в СБУ.
Якщо не ахент, то сплатить за наклеп моральний сбиток 2 куо.))
І не буде розкилуватися отакими важкими обвинуваченнями.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 01 лют, 2023 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:47

  detroytred написав:Моє бачення -- головне коментар.
комментарий это навязывание своей точки зрения аудитории. Я допустим читаю нардепа Железняка в ТГ (очень всем рекомендую много полезной информации) а кто то его считает €#₽€£# (тут типа ругательство). После комментария что это Железняк, "он - наш" все равно начнется срач что он с Мариуполя, а значит сепар, а значит против Украины и.д. тут же у некоторых паранойя. Из нейтральной новости про польский язык сделали целую зраду. Имхо лучше польский, чем химию учить. Скольким в жизни пригодилось одно и другое?
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Какие источники, какая середина? Мы не можем сойтись даже в том, есть ли сейчас снег на улице))
Простой железобетонный факт, который есть в реальности и каждый может глянуть на него - на улице стоит генератор. И этот факт - недоказуем .
И в то же время верим абсолютно незнакомому типу на фуре, мигающему правым поворотом - доверяя ему свою жизнь))

Я помню, когда зашли орки в 2014 и пол мира сомневалось - "их там нет". Вот они на видео - вот же, как в анекдоте про море.
Востаннє редагувалось beee в Сер 01 лют, 2023 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:56

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Моє бачення -- головне коментар.
комментарий это навязывание своей точки зрения аудитории. Я допустим читаю нардепа Железняка в ТГ (очень всем рекомендую много полезной информации) а кто то его считает €#₽€£# (тут типа ругательство). После комментария что это Железняк, "он - наш" все равно начнется срач что он с Мариуполя, а значит сепар, а значит против Украины и.д. тут же у некоторых паранойя.

Ну тут звиняйте.
Якщо інфо, коментар негативний для країни, то він може бути тільки виключно від джерел, до яких неможливо прискіпатися.

Якщо інакше, то звиняйте -- військовий час. Обмеження.

Хоча згоден це дуже обмежує реальну картину. Бо коли вже говорять офіційні джерела або, наприклад, волають фронтовики, то це вже давно і глибоко відбувається.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:01

  detroytred написав:Хоча згоден це дуже обмежує реальну картину. Бо коли вже говорять офіційні джерела або, наприклад, волають фронтовики, то це вже давно і глибоко відбувається
я до 24.02 читал несколько ТГ каналов, украинских, и жил себе спокойно, инвестировал в ремонты и т.д. но больше я на эти грабли не наступлю, У меня оказывается больше 300 каналов, на которые я подписан, читаю конечно не все, разные Геращенко просто висят чтобы не искать, но 50-70 пролистываю, некоторые +/- адекватно отражают то, что происходит на фронте и оккупированных территориях. Вопрос делиться этим или нет. Все ж хотят кошерные источники, в которых этой информации нет.

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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лют, 2023 12:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:04

  beee написав:Какие источники, какая середина? Мы не можем сойтись даже в том, есть ли сейчас снег на улице))
Простой железобетонный факт, который есть в реальности и каждый может глянуть на него - на улице стоит генератор. И этот факт - недоказуем .
И в то же время верим абсолютно незнакомому типу на фуре, мигающему правым поворотом - доверяя ему свою жизнь))

Я помню, когда зашли орки в 2014 и пол мира сомневалось - "их там нет". Вот они на видео - вот же, как в анекдоте про море.

Проблема не в тому, що не можете зійтись стосовно а-ля сніга!

Проблема в отих безпідставних обвинуваченнях...

Нехай хтось не так зрозумів, да навіть один бачить сніг, інший не бачить, або хтось клеїть дурня (не побачивши слово "наверное"), або ігнорує контекст.
Демагогічних прийомів купа))

Навіщо безпідставно звинувачувати...
Бо схотілося))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:06

  detroytred написав:Навіщо безпідставно звинувачувати
чем больше ограничений, тем будет больше обвинений. Взаимосвязь прямая. В совке всё было нельзя, поэтому могли посадить за что угодно.

Есть Законодательство Украины, там четко указано что запрещено. Остальное имхо нужно воспринимать спокойно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:09

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Хоча згоден це дуже обмежує реальну картину. Бо коли вже говорять офіційні джерела або, наприклад, волають фронтовики, то це вже давно і глибоко відбувається
я до 24.02 читал несколько ТГ каналов, украинских, и жил себе спокойно, инвестировал в ремонты и т.д. но больше я на эти грабли не наступлю, У меня оказывается больше 300 каналов, на которые я подписан, читаю конечно не все, разные Геращенко просто висят чтобы не искать, но 50-70 пролистываю, некоторые +/- адекватно отражают то, что происходит на фронте и оккупированных территориях. Вопрос лишь делиться этим или нет. Все ж хотят кошерные источники, в которых этой информации нет.

Зображення

В мене завжди у пам'яті час появи компів. Журнали.
Зустрічаюсь з продвинутим товаришем, балакаєм на цю тему і бачу -- що ми майже одними словами точнісінько одне і те ж саме.
Красиво, заумно, фахово))

А потім розгадка. Журнали одні і ті ж самі...
А ось коли з'явилися статті від практиків, від конкурентів (Інтела) та ін. -- от тоді сплила реальна картинка, наче з Матриці випирнув))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:14

  detroytred написав:потім розгадка. Журнали одні і ті ж самі...
А ось коли з'явилися статті від практиків, від конкурентів (Інтела) та ін. -- от тоді сплила реальна картинка, наче з Матриці випирнув))
я по этой причине почти никогда не общаюсь с попутчиками в купе (один раз общались с девушкой, вполне адекватная). Потому что источники информации разные. Он верит своим, я своим. Больше скажу, если вдруг встречаю специалиста по своей специальности, такое общение вообще табу. Разногласия будут с вероятностью 99,9%. Потому что в профессиональной сфере у меня источников больше тысячи.

В целом разногласия это норма, но наш народ нервный и воспринимает их как происки врагов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лют, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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