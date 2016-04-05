Химия тоже нужна , уже 100500 человек пожалели, что не учили.
Гуглят скупка радиодеталей и РЄ і добича золота, кусая локти.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 12:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 01 лют, 2023 12:16
+1000500
Додано: Сер 01 лют, 2023 12:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Официальную информацию воспринимаю как картинку, на данный момент по каким-то причинам откорректированную и проэцируемую руководством страны в массы.
То же самое с новостными лентами рашки, Дождя, Евроньюза.
Но если провести анализ информации из разных источников, то картина складывается более полная.
К примеру сейчас, по моему мнению, нас конкретно давят на Востоке и о каком-либо наступлении с нашей стороны до мая можно даже не мечтать.
По экономике: правительство лихорадочно ищет, где можно еще больше урезать расходы.
По борьбе с коррупцией: скорее картинка, чем планомерные действия. Но самых зарвавшихся из Слуг все же потихоньку отодвигают от потоков.
Додано: Сер 01 лют, 2023 12:19
по моим источникам готовится Курская дуга -2 с участием нескольких десятков танковых девизий с каждой из сторон. Не случайно вдруг запад решил нам дать брони больше 300 шт с той стороны планируется до 1000 единиц, даже с Манголии тянут советскую технику. С РБ вытянули уже всё что ездило. Цель захват Запорожской области в админ. границах.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лют, 2023 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 лют, 2023 12:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ничё се
Додано: Сер 01 лют, 2023 12:30
beee
Не думаю, что кого-то посадят.
Скорее это жужу похоже на попытку сброса старой гвардии с потоков для все той же экономии времени на танцы вокруг прочно окопавшихся и по возможности бюджета.
Додано: Сер 01 лют, 2023 12:33
Віталліан
На скільки я зрозумів в цьому житті, майже всі нападки (у будь-якій формі) стаються з причини, що оцей нападник тупо! забажав на когось напасти. Реалізувати своє бажання напасти (облаяти, скривдити, принизити, вдарити).
Від об'єкта нападу йому треба лише одного -- привіду.
Для словесного нападу для цього цілком достатньо наявності розбіжностей у погляді. З головою достатньо.
Тому, якщо нема бажання давати відсіч кожному отакому ахресору)), то залишається не надавати привід.
Саме смішне відбувається, коли потім (як охолоне) у цього нападника спробувати спитати чому ти напав (агресировав, бикував) конкретно? За що саме конкретно і головне навіщо?
Не зможе. Бо відповідь - схотілося, виглядає некрасиво.
Додано: Сер 01 лют, 2023 12:38
Хто зна.
Бо все ж таки може до можновладців дійшло, що для виживання країни і себе, настав час змінюватися і змінювати.
Людина поводить себе в залежності від обставин. Якщо не байка, то навіть пірат стає Папою Римським))
А злодій - цілком справедливим правоохоронцем.
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