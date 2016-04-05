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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3431343234333434
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Имхо лучше польский, чем химию учить. Скольким в жизни пригодилось одно и другое?

Химия тоже нужна , уже 100500 человек пожалели, что не учили.
Гуглят скупка радиодеталей и РЄ і добича золота, кусая локти.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:16

  vitaliian написав:
  detroytred написав:потім розгадка. Журнали одні і ті ж самі...
А ось коли з'явилися статті від практиків, від конкурентів (Інтела) та ін. -- от тоді сплила реальна картинка, наче з Матриці випирнув))
я по этой причине почти никогда не общаюсь с попутчиками в купе (один раз общались с девушкой, вполне адекватная). Потому что источники информации разные. Он верит своим, я своим. Больше скажу, если вдруг встречаю специалиста по своей специальности, такое общение вообще табу. Разногласия будут с вероятностью 99,9%. В целом разногласия это норма, но наш народ нервный и воспринимает их как происки врагов.

+1000500
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Официальную информацию воспринимаю как картинку, на данный момент по каким-то причинам откорректированную и проэцируемую руководством страны в массы.
То же самое с новостными лентами рашки, Дождя, Евроньюза.
Но если провести анализ информации из разных источников, то картина складывается более полная.
К примеру сейчас, по моему мнению, нас конкретно давят на Востоке и о каком-либо наступлении с нашей стороны до мая можно даже не мечтать.
По экономике: правительство лихорадочно ищет, где можно еще больше урезать расходы.
По борьбе с коррупцией: скорее картинка, чем планомерные действия. Но самых зарвавшихся из Слуг все же потихоньку отодвигают от потоков.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:19

  antey1969 написав:К примеру сейчас, по моему мнению, нас конкретно давят на Востоке и о каком-либо наступлении с нашей стороны до мая можно даже не мечтать
по моим источникам готовится Курская дуга -2 с участием нескольких десятков танковых девизий с каждой из сторон. Не случайно вдруг запад решил нам дать брони больше 300 шт с той стороны планируется до 1000 единиц, даже с Манголии тянут советскую технику. С РБ вытянули уже всё что ездило. Цель захват Запорожской области в админ. границах.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лют, 2023 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ничё сеЗображення
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:30

beee
Не думаю, что кого-то посадят.
Скорее это жужу похоже на попытку сброса старой гвардии с потоков для все той же экономии времени на танцы вокруг прочно окопавшихся и по возможности бюджета.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:33

Віталліан
На скільки я зрозумів в цьому житті, майже всі нападки (у будь-якій формі) стаються з причини, що оцей нападник тупо! забажав на когось напасти. Реалізувати своє бажання напасти (облаяти, скривдити, принизити, вдарити).
Від об'єкта нападу йому треба лише одного -- привіду.

Для словесного нападу для цього цілком достатньо наявності розбіжностей у погляді. З головою достатньо.
Тому, якщо нема бажання давати відсіч кожному отакому ахресору)), то залишається не надавати привід.

Саме смішне відбувається, коли потім (як охолоне) у цього нападника спробувати спитати чому ти напав (агресировав, бикував) конкретно? За що саме конкретно і головне навіщо?

Не зможе. Бо відповідь - схотілося, виглядає некрасиво.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:38

  antey1969 написав:beee
Не думаю, что кого-то посадят.
Скорее это жужу похоже на попытку сброса старой гвардии с потоков для все той же экономии времени на танцы вокруг прочно окопавшихся и по возможности бюджета.

Хто зна.
Бо все ж таки може до можновладців дійшло, що для виживання країни і себе, настав час змінюватися і змінювати.

Людина поводить себе в залежності від обставин. Якщо не байка, то навіть пірат стає Папою Римським))
А злодій - цілком справедливим правоохоронцем.
detroytred
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