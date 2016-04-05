detroytred написав:Хто зна. Бо все ж таки може до можновладців дійшло, що для виживання країни і себе, настав час змінюватися і змінювати.
Саме так, дійшло нарешті, що "по щучому волінню, по моєму хотінню" не буде ніякого розвитку, а буде лише по науці та у тісній співпраці з нею. З початку цього року почалися численні зустрічі - спочатку РНБО звернулося до НАНУ, потім - Мінфін, зараз Мінцифри. Уряд опинився в ситуації, коли зарубіжні кліше, які їм хотілося скопіювати та впровадити в Україні не спрацювали, тому що "сова на глобус". Тоді задалися питанням "Чому там працює, а в нас - ні?". Їм пояснили, що там слухають науку, яка підказує, як має бути зроблено. Тепер питають науку "що робити?"
beee написав:О чем мечтает начальница налоговой инспекции Киева Оксана Датий:
съездить с любимым мужчиной в Лондон и на Мальдивы купить сумочку «Гермес» купить часы «Бригет» купить соболиную шубу заработать миллион долларов сделать ремонт в новой квартире
Список нашли сегодня сотрудники ГБР во время обыска.
Трохи не те:
Це мрії на 2021 рік, вже й не актуальні, мабуть Але що цікаво - на першому місці кар'єра, на другому - мандри, на третьому - коханий, на четвертому - доходи. Цікаво б побачити таку записку від чоловіка її статусного рівня, що в нього на 1 місці