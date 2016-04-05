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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3432343334343435
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:19

  Goodman написав:
  vitaliian написав:Имхо лучше польский, чем химию учить. Скольким в жизни пригодилось одно и другое?

Химия тоже нужна , уже 100500 человек пожалели, что не учили.
Гуглят скупка радиодеталей и РЄ і добича золота, кусая локти.

Это узкоспецифичная сфера, тем более в школе учат не этому)) если бы на химии учили добывать золото я бы был первым учеником в классе.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:20

detroytred viewtopic.php?p=5536595#p5536595
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:29

  beee написав:Ничё сеЗображення

орохамія ще те чмо, нажаль, тільки піаром скоріш за все і закінчиться
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:О чем мечтает начальница налоговой инспекции Киева Оксана Датий:

съездить с любимым мужчиной в Лондон и на Мальдивы
купить сумочку «Гермес»
купить часы «Бригет»
купить соболиную шубу
заработать миллион долларов
сделать ремонт в новой квартире

Список нашли сегодня сотрудники ГБР во время обыска.

Трохи не те:
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:32

Також ДБР повідомило про підозру ексочільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику

Його підозрюють у підписанні збиткових для держави угод з розмитнення газу в інтересах олігарха Дмитра Фірташа на 1,5 мільярда гривень.

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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:33

  Faceless написав:
  beee написав:О чем мечтает начальница налоговой инспекции Киева Оксана Датий:

съездить с любимым мужчиной в Лондон и на Мальдивы
купить сумочку «Гермес»
купить часы «Бригет»
купить соболиную шубу
заработать миллион долларов
сделать ремонт в новой квартире

Список нашли сегодня сотрудники ГБР во время обыска.

Трохи не те:
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За это точно посадят
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:33

  detroytred написав:Хто зна.
Бо все ж таки може до можновладців дійшло, що для виживання країни і себе, настав час змінюватися і змінювати.


Саме так, дійшло нарешті, що "по щучому волінню, по моєму хотінню" не буде ніякого розвитку, а буде лише по науці та у тісній співпраці з нею. З початку цього року почалися численні зустрічі - спочатку РНБО звернулося до НАНУ, потім - Мінфін, зараз Мінцифри. Уряд опинився в ситуації, коли зарубіжні кліше, які їм хотілося скопіювати та впровадити в Україні не спрацювали, тому що "сова на глобус". Тоді задалися питанням "Чому там працює, а в нас - ні?". Їм пояснили, що там слухають науку, яка підказує, як має бути зроблено. Тепер питають науку "що робити?"
fler
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:39

Из Одессы

Возле обладминистрации приёмная комиссия. В сети пишут, что на взятке задержали сотрудника департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:44

  Faceless написав:
  beee написав:О чем мечтает начальница налоговой инспекции Киева Оксана Датий:

съездить с любимым мужчиной в Лондон и на Мальдивы
купить сумочку «Гермес»
купить часы «Бригет»
купить соболиную шубу
заработать миллион долларов
сделать ремонт в новой квартире

Список нашли сегодня сотрудники ГБР во время обыска.

Трохи не те:
Зображення


Це мрії на 2021 рік, вже й не актуальні, мабуть :D
Але що цікаво - на першому місці кар'єра, на другому - мандри, на третьому - коханий, на четвертому - доходи. Цікаво б побачити таку записку від чоловіка її статусного рівня, що в нього на 1 місці :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:10

  fler написав:що в нього на 1 місці
:oops: :oops: :oops: и деньги. Без этого не было бы продолжения рода. Что у женщин на уме сами видели (читали) в записке. Сумочки, часы, поездки. Поэтому приходится мужику об остальном думать.
vitaliian
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