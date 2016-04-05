RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3433343434353436
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:38

  maza5 написав:
той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови. І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні», – зазначила посадовиця.
https://minre.gov.ua/news/osvita-odyn-z-instrumentiv-integraciyi-u-yevropeyskyy-prostir

той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови-- це буде забовязаня чи ні????
Абітурієнт забовязан буде складати іспит після навчання??
Просте речення за змістом.
Забовязання - синонім - має, мусить.

хто та що забовязан зробити після навчання?

То ви просто читати не вмієте.
Має розробити стратегію, а не "студенти зобов'язані складати іспити"
Ні, абітурієнт не зобов'язаний вивчати польську, тому, очевидно, не зобов'язаний складати іспит.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1297
З нами з: 19.02.14
Подякував: 418 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:56

  sergey_sryvkin написав:
  maza5 написав:
той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови. І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні», – зазначила посадовиця.
https://minre.gov.ua/news/osvita-odyn-z-instrumentiv-integraciyi-u-yevropeyskyy-prostir

той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови-- це буде забовязаня чи ні????
Абітурієнт забовязан буде складати іспит після навчання??
Просте речення за змістом.
Забовязання - синонім - має, мусить.

хто та що забовязан зробити після навчання?

То ви просто читати не вмієте.
Має розробити стратегію, а не "студенти зобов'язані складати іспити"
Ні, абітурієнт не зобов'язаний вивчати польську, тому, очевидно, не зобов'язаний складати іспит.

Якшо замість польскої мова була би про математику.
То що не труба вчити математику, та складати іспить з ЗНО ?
maza5
 
Повідомлень: 309
З нами з: 27.08.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maza5 написав:Якшо замість польскої мова була би про математику.
То що не труба вчити математику, та складати іспить з ЗНО ?

Так писали вже. Є ШКОЛИ ДЕ ВЧАТЬ ПОЛЬСЬКУ МОВУ.
І мова йде про те, щоб НАДАТИ МОЖЛИВІСТЬ учням цих шкіл складати ЗНО з польської мови.
Для цього треба змінити як мінімум 2 закони і купу постанов міносвіти.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 977
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:25

  sashaqbl написав:
  maza5 написав:Якшо замість польскої мова була би про математику.
То що не труба вчити математику, та складати іспить з ЗНО ?

Так писали вже. Є ШКОЛИ ДЕ ВЧАТЬ ПОЛЬСЬКУ МОВУ.
І мова йде про те, щоб НАДАТИ МОЖЛИВІСТЬ учням цих шкіл складати ЗНО з польської мови.
Для цього треба змінити як мінімум 2 закони і купу постанов міносвіти.


а теперь це розкажіть Прохожому, somilitrak, песикоту. Ще це не фейк.
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2023/02/db35706a393788eb643d152afceaf3c7.jpg
У мене немає ніякої зради про вичення якогось ще предмету, та складання ЗНО.
Але я отримав купу негатива та бруду в мій бік.
maza5
 
Повідомлень: 309
З нами з: 27.08.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maza5 написав:У мене немає ніякої зради про вичення якогось ще предмету, та складання ЗНО.
Але я отримав купу негатива та бруду в мій бік.

Не перекручуйте. Зрада і фейк не в цьому. Ви в одному блоці з цією новиною подали маячню про розділ України і пеходу її західної частини під вплив Польщі.
Хоча включення в ЗНО предмету, який існував ще з часів совка - це нормалізація процесу ЗНО, а не ознака якихось геополітичних перетворень, на які ви натякнули...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 977
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:43

  Faceless написав:
  beee написав:О чем мечтает начальница налоговой инспекции Киева Оксана Датий:

съездить с любимым мужчиной в Лондон и на Мальдивы
купить сумочку «Гермес»
купить часы «Бригет»
купить соболиную шубу
заработать миллион долларов
сделать ремонт в новой квартире

Список нашли сегодня сотрудники ГБР во время обыска.

Трохи не те:
Зображення

Кресло в ДПІ насосала или чья то дочка типа сколковской Шаурмы?
барабашов
 
Повідомлень: 2964
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:50

[quote="5536685:sashaqbl"][quote="5536684:maza5"]У мене немає ніякої зради про вичення якогось ще предмету, та складання ЗНО.
Але я отримав купу негатива та бруду в мій бік.[/quote]
Не перекручуйте. Зрада і фейк не в цьому. Ви в одному блоці з цією новиною подали маячню про розділ України і пеходу її західної частини під вплив Польщі.
Хоча включення в ЗНО предмету, який існував ще з часів совка - це нормалізація процесу ЗНО, а не ознака якихось геополітичних перетворень, на які ви натякнули...[/quote]

я тільки спитав! я не казав про моє бажання цього. Дивився інтервю Чаплиги то його аналітику. тому виникло таке припущеня.

https://hostingkartinok.com/show-image. ... 2e3ae35a7c
maza5
 
Повідомлень: 309
З нами з: 27.08.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:К примеру сейчас, по моему мнению, нас конкретно давят на Востоке и о каком-либо наступлении с нашей стороны до мая можно даже не мечтать.

У підорів зараз завеликі втрати о/с та й по техніці - значно більші аніж вони можуть ремонтувати знятого з баз збереження.
Поточний рівень втрат означає безповоротні втрати близько 2000 в/с в день, включаючи тяжко поранених, тих, що знайдуть собі хвороби, дизертирів та невиліковних психів, алконафтів та наркоманів.
Таким чином, "чмобікі" та вагнерівці в них скінчаться десь у квітні.
Травень для нашого наступу виглядає дійсно реалістичним періодом. Причому оркі не можуть особливо нічого адекватного зробити:
оголосити ще одну часткову мобілізацію - банально немає форми і хз, що з фінансами після 5 лютогу буде через заборону імпорту нафтопродуктів.
Ціна то нафти не гріє
Средняя цена барреля российской марки нефти Urals в январе 2023 года составила $49,48, сообщил Минфин. Это в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года ($85,64 за баррель).

Почати воювати строковиками, яких не звільнити навесні - буде мільйон незадоволених мамочок, і все перед "виборами" 2024 р.
Почати якусь серйозну мобілізацію зараз - так доведеться перестати плати пенсії та пенсіонерам видати картки на їжу.
Цугцванг.
Denik
 
Повідомлень: 1849
З нами з: 23.02.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

О чем мечтает начальница налоговой инспекции Киева Оксана Датий:

Це "не о чем мечтает"... "О чем она мечтала" - невідомо, а які мрії вже здійснилися - вказано у цій записці.
Тобто ці мрії ВЖЕ ЗДІЙСНЕНІ.
Hennady
 
Повідомлень: 270
З нами з: 02.11.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:05

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Как раз ещё была ВЕРА в будущее и Украину.
Даже всё как то забывалось
то есть вы согласны, что причина в вас? Может память избирательная, помнит то что хочет, остальное забывает.

Все наши главные проблемы родом из совка. В совке коррупция зашкаливала, потому что там где "бесплатное" распределение благ, там как правило их дефицит и коррупция. А так же иждивенческая позиция и перекладывание ответственности на других

Так же в совке было принято нарушение прав человека (на данном слоне и держался совок), обворовывание народа (через низкие зарплаты), необоснованно высокие цены на авто, импортную одежду, аудио видео технику.

Благодаря импорту и Китаю теперь техника стала доступной даже одиноким бабушкам, народ стали "обворовывать" иначе - через безработицу и инфляцию.

В плане коррупции изменилась только вывеска, а ну и аппетиты выросли. Основные болячки общества как были, так и остались.

Утверждать, что все болячки - "достижения" эпохи независимости грубое искажение реальности.

Днепр. Воздушная тревога
Зображення

Вам, как особо одарённому, в 100й раз ...(это да бы не обвинять в патологической олигофрении)
Даже имена приводил, страны, куда бежали с деньгами... "Герои Украины"

А Воз и ныне там(выдержка из пресконф слуг позавчерашней): новоявленная "слуги" из ВР Украины ложили на работу - они туда пришли и это прямой текст особи женского пола
"Не бороться с коррупцией, и работать, а приватизировать и продавать то, что ещё не успели папередники"
"Украина" - а за сколько Вы её сможете купить?(или неужели там осталось что-то что ещё можно продать?)

Перспективу того, что нас ожидает уже бесполезно идиотам расписывать.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10555
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3433343434353436
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hennady, maza5, sergey_sryvkin і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111857
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479564
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4753
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6091)
01.02.2023 15:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.