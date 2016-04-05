той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови-- це буде забовязаня чи ні???? Абітурієнт забовязан буде складати іспит після навчання?? Просте речення за змістом. Забовязання - синонім - має, мусить.
хто та що забовязан зробити після навчання?
То ви просто читати не вмієте. Має розробити стратегію, а не "студенти зобов'язані складати іспити" Ні, абітурієнт не зобов'язаний вивчати польську, тому, очевидно, не зобов'язаний складати іспит.
той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови-- це буде забовязаня чи ні???? Абітурієнт забовязан буде складати іспит після навчання?? Просте речення за змістом. Забовязання - синонім - має, мусить.
хто та що забовязан зробити після навчання?
То ви просто читати не вмієте. Має розробити стратегію, а не "студенти зобов'язані складати іспити" Ні, абітурієнт не зобов'язаний вивчати польську, тому, очевидно, не зобов'язаний складати іспит.
Якшо замість польскої мова була би про математику. То що не труба вчити математику, та складати іспить з ЗНО ?
maza5 написав:Якшо замість польскої мова була би про математику. То що не труба вчити математику, та складати іспить з ЗНО ?
Так писали вже. Є ШКОЛИ ДЕ ВЧАТЬ ПОЛЬСЬКУ МОВУ. І мова йде про те, щоб НАДАТИ МОЖЛИВІСТЬ учням цих шкіл складати ЗНО з польської мови. Для цього треба змінити як мінімум 2 закони і купу постанов міносвіти.
maza5 написав:Якшо замість польскої мова була би про математику. То що не труба вчити математику, та складати іспить з ЗНО ?
Так писали вже. Є ШКОЛИ ДЕ ВЧАТЬ ПОЛЬСЬКУ МОВУ. І мова йде про те, щоб НАДАТИ МОЖЛИВІСТЬ учням цих шкіл складати ЗНО з польської мови. Для цього треба змінити як мінімум 2 закони і купу постанов міносвіти.
maza5 написав:У мене немає ніякої зради про вичення якогось ще предмету, та складання ЗНО. Але я отримав купу негатива та бруду в мій бік.
Не перекручуйте. Зрада і фейк не в цьому. Ви в одному блоці з цією новиною подали маячню про розділ України і пеходу її західної частини під вплив Польщі. Хоча включення в ЗНО предмету, який існував ще з часів совка - це нормалізація процесу ЗНО, а не ознака якихось геополітичних перетворень, на які ви натякнули...
[quote="5536685:sashaqbl"][quote="5536684:maza5"]У мене немає ніякої зради про вичення якогось ще предмету, та складання ЗНО. Але я отримав купу негатива та бруду в мій бік.[/quote] Не перекручуйте. Зрада і фейк не в цьому. Ви в одному блоці з цією новиною подали маячню про розділ України і пеходу її західної частини під вплив Польщі. Хоча включення в ЗНО предмету, який існував ще з часів совка - це нормалізація процесу ЗНО, а не ознака якихось геополітичних перетворень, на які ви натякнули...[/quote]
я тільки спитав! я не казав про моє бажання цього. Дивився інтервю Чаплиги то його аналітику. тому виникло таке припущеня.
antey1969 написав:К примеру сейчас, по моему мнению, нас конкретно давят на Востоке и о каком-либо наступлении с нашей стороны до мая можно даже не мечтать.
У підорів зараз завеликі втрати о/с та й по техніці - значно більші аніж вони можуть ремонтувати знятого з баз збереження. Поточний рівень втрат означає безповоротні втрати близько 2000 в/с в день, включаючи тяжко поранених, тих, що знайдуть собі хвороби, дизертирів та невиліковних психів, алконафтів та наркоманів. Таким чином, "чмобікі" та вагнерівці в них скінчаться десь у квітні. Травень для нашого наступу виглядає дійсно реалістичним періодом. Причому оркі не можуть особливо нічого адекватного зробити: оголосити ще одну часткову мобілізацію - банально немає форми і хз, що з фінансами після 5 лютогу буде через заборону імпорту нафтопродуктів. Ціна то нафти не гріє
Средняя цена барреля российской марки нефти Urals в январе 2023 года составила $49,48, сообщил Минфин. Это в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года ($85,64 за баррель).
Почати воювати строковиками, яких не звільнити навесні - буде мільйон незадоволених мамочок, і все перед "виборами" 2024 р. Почати якусь серйозну мобілізацію зараз - так доведеться перестати плати пенсії та пенсіонерам видати картки на їжу. Цугцванг.
Kudrjavuy написав:Как раз ещё была ВЕРА в будущее и Украину. Даже всё как то забывалось
то есть вы согласны, что причина в вас? Может память избирательная, помнит то что хочет, остальное забывает.
Все наши главные проблемы родом из совка. В совке коррупция зашкаливала, потому что там где "бесплатное" распределение благ, там как правило их дефицит и коррупция. А так же иждивенческая позиция и перекладывание ответственности на других
Так же в совке было принято нарушение прав человека (на данном слоне и держался совок), обворовывание народа (через низкие зарплаты), необоснованно высокие цены на авто, импортную одежду, аудио видео технику.
Благодаря импорту и Китаю теперь техника стала доступной даже одиноким бабушкам, народ стали "обворовывать" иначе - через безработицу и инфляцию.
В плане коррупции изменилась только вывеска, а ну и аппетиты выросли. Основные болячки общества как были, так и остались.
Утверждать, что все болячки - "достижения" эпохи независимости грубое искажение реальности.
Днепр. Воздушная тревога
Вам, как особо одарённому, в 100й раз ...(это да бы не обвинять в патологической олигофрении) Даже имена приводил, страны, куда бежали с деньгами... "Герои Украины"
А Воз и ныне там(выдержка из пресконф слуг позавчерашней): новоявленная "слуги" из ВР Украины ложили на работу - они туда пришли и это прямой текст особи женского пола "Не бороться с коррупцией, и работать, а приватизировать и продавать то, что ещё не успели папередники" "Украина" - а за сколько Вы её сможете купить?(или неужели там осталось что-то что ещё можно продать?)
Перспективу того, что нас ожидает уже бесполезно идиотам расписывать.