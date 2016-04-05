той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови-- це буде забовязаня чи ні???? Абітурієнт забовязан буде складати іспит після навчання?? Просте речення за змістом. Забовязання - синонім - має, мусить.
хто та що забовязан зробити після навчання?
То ви просто читати не вмієте. Має розробити стратегію, а не "студенти зобов'язані складати іспити" Ні, абітурієнт не зобов'язаний вивчати польську, тому, очевидно, не зобов'язаний складати іспит.
antey1969 написав:К примеру сейчас, по моему мнению, нас конкретно давят на Востоке и о каком-либо наступлении с нашей стороны до мая можно даже не мечтать.
У підорів зараз завеликі втрати о/с та й по техніці - значно більші аніж вони можуть ремонтувати знятого з баз збереження. Поточний рівень втрат означає безповоротні втрати близько 2000 в/с в день, включаючи тяжко поранених, тих, що знайдуть собі хвороби, дизертирів та невиліковних психів, алконафтів та наркоманів. Таким чином, "чмобікі" та вагнерівці в них скінчаться десь у квітні. Травень для нашого наступу виглядає дійсно реалістичним періодом. Причому оркі не можуть особливо нічого адекватного зробити: оголосити ще одну часткову мобілізацію - банально немає форми і хз, що з фінансами після 5 лютогу буде через заборону імпорту нафтопродуктів. Ціна то нафти не гріє
Средняя цена барреля российской марки нефти Urals в январе 2023 года составила $49,48, сообщил Минфин. Это в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года ($85,64 за баррель).
Почати воювати строковиками, яких не звільнити навесні - буде мільйон незадоволених мамочок, і все перед "виборами" 2024 р. Почати якусь серйозну мобілізацію зараз - так доведеться перестати плати пенсії та пенсіонерам видати картки на їжу. Цугцванг.
Denik написав:оголосити ще одну часткову мобілізацію - банально немає форми і хз, що з фінансами після 5 лютогу буде через заборону імпорту нафтопродуктів. Ціна то нафти не гріє
Средняя цена барреля российской марки нефти Urals в январе 2023 года составила $49,48, сообщил Минфин. Это в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года ($85,64 за баррель).
тут (здається) давали статтю про методику визначення ціни на нафту (згідно даних цивілізованих трейдерів), тобто ціна по якій росія продає свою нафту невідома (припускають, що може бути й більша 60-ти, точніше загальний дохід від продажу) + вчора давав посилання на обсяги імпорту росією мікросхем у 2022 році (більші ніж у 2021 році) а так, то форму, наприклад ш'ють їм багато країн, очевидно, що це не проблема