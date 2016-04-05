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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3433343434353436
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:38

  maza5 написав:
той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови. І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні», – зазначила посадовиця.
https://minre.gov.ua/news/osvita-odyn-z-instrumentiv-integraciyi-u-yevropeyskyy-prostir

той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови-- це буде забовязаня чи ні????
Абітурієнт забовязан буде складати іспит після навчання??
Просте речення за змістом.
Забовязання - синонім - має, мусить.

хто та що забовязан зробити після навчання?

То ви просто читати не вмієте.
Має розробити стратегію, а не "студенти зобов'язані складати іспити"
Ні, абітурієнт не зобов'язаний вивчати польську, тому, очевидно, не зобов'язаний складати іспит.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:43

  Faceless написав:
  beee написав:О чем мечтает начальница налоговой инспекции Киева Оксана Датий:

съездить с любимым мужчиной в Лондон и на Мальдивы
купить сумочку «Гермес»
купить часы «Бригет»
купить соболиную шубу
заработать миллион долларов
сделать ремонт в новой квартире

Список нашли сегодня сотрудники ГБР во время обыска.

Трохи не те:
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Кресло в ДПІ насосала или чья то дочка типа сколковской Шаурмы?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:К примеру сейчас, по моему мнению, нас конкретно давят на Востоке и о каком-либо наступлении с нашей стороны до мая можно даже не мечтать.

У підорів зараз завеликі втрати о/с та й по техніці - значно більші аніж вони можуть ремонтувати знятого з баз збереження.
Поточний рівень втрат означає безповоротні втрати близько 2000 в/с в день, включаючи тяжко поранених, тих, що знайдуть собі хвороби, дизертирів та невиліковних психів, алконафтів та наркоманів.
Таким чином, "чмобікі" та вагнерівці в них скінчаться десь у квітні.
Травень для нашого наступу виглядає дійсно реалістичним періодом. Причому оркі не можуть особливо нічого адекватного зробити:
оголосити ще одну часткову мобілізацію - банально немає форми і хз, що з фінансами після 5 лютогу буде через заборону імпорту нафтопродуктів.
Ціна то нафти не гріє
Средняя цена барреля российской марки нефти Urals в январе 2023 года составила $49,48, сообщил Минфин. Это в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года ($85,64 за баррель).

Почати воювати строковиками, яких не звільнити навесні - буде мільйон незадоволених мамочок, і все перед "виборами" 2024 р.
Почати якусь серйозну мобілізацію зараз - так доведеться перестати плати пенсії та пенсіонерам видати картки на їжу.
Цугцванг.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

О чем мечтает начальница налоговой инспекции Киева Оксана Датий:

Це "не о чем мечтает"... "О чем она мечтала" - невідомо, а які мрії вже здійснилися - вказано у цій записці.
Тобто ці мрії ВЖЕ ЗДІЙСНЕНІ.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:11

  Denik написав:оголосити ще одну часткову мобілізацію - банально немає форми і хз, що з фінансами після 5 лютогу буде через заборону імпорту нафтопродуктів.
Ціна то нафти не гріє
Средняя цена барреля российской марки нефти Urals в январе 2023 года составила $49,48, сообщил Минфин. Это в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года ($85,64 за баррель).

тут (здається) давали статтю про методику визначення ціни на нафту (згідно даних цивілізованих трейдерів), тобто ціна по якій росія продає свою нафту невідома (припускають, що може бути й більша 60-ти, точніше загальний дохід від продажу)
+ вчора давав посилання на обсяги імпорту росією мікросхем у 2022 році (більші ніж у 2021 році)
а так, то форму, наприклад ш'ють їм багато країн, очевидно, що це не проблема
Hennady
 
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