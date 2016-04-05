той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови-- це буде забовязаня чи ні???? Абітурієнт забовязан буде складати іспит після навчання?? Просте речення за змістом. Забовязання - синонім - має, мусить.
хто та що забовязан зробити після навчання?
То ви просто читати не вмієте. Має розробити стратегію, а не "студенти зобов'язані складати іспити" Ні, абітурієнт не зобов'язаний вивчати польську, тому, очевидно, не зобов'язаний складати іспит.
antey1969 написав:К примеру сейчас, по моему мнению, нас конкретно давят на Востоке и о каком-либо наступлении с нашей стороны до мая можно даже не мечтать.
У підорів зараз завеликі втрати о/с та й по техніці - значно більші аніж вони можуть ремонтувати знятого з баз збереження. Поточний рівень втрат означає безповоротні втрати близько 2000 в/с в день, включаючи тяжко поранених, тих, що знайдуть собі хвороби, дизертирів та невиліковних психів, алконафтів та наркоманів. Таким чином, "чмобікі" та вагнерівці в них скінчаться десь у квітні. Травень для нашого наступу виглядає дійсно реалістичним періодом. Причому оркі не можуть особливо нічого адекватного зробити: оголосити ще одну часткову мобілізацію - банально немає форми і хз, що з фінансами після 5 лютогу буде через заборону імпорту нафтопродуктів. Ціна то нафти не гріє
Средняя цена барреля российской марки нефти Urals в январе 2023 года составила $49,48, сообщил Минфин. Это в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года ($85,64 за баррель).
Почати воювати строковиками, яких не звільнити навесні - буде мільйон незадоволених мамочок, і все перед "виборами" 2024 р. Почати якусь серйозну мобілізацію зараз - так доведеться перестати плати пенсії та пенсіонерам видати картки на їжу. Цугцванг.
Denik написав:оголосити ще одну часткову мобілізацію - банально немає форми і хз, що з фінансами після 5 лютогу буде через заборону імпорту нафтопродуктів. Ціна то нафти не гріє
Средняя цена барреля российской марки нефти Urals в январе 2023 года составила $49,48, сообщил Минфин. Это в 1,7 раза ниже, чем в январе 2022 года ($85,64 за баррель).
тут (здається) давали статтю про методику визначення ціни на нафту (згідно даних цивілізованих трейдерів), тобто ціна по якій росія продає свою нафту невідома (припускають, що може бути й більша 60-ти, точніше загальний дохід від продажу) + вчора давав посилання на обсяги імпорту росією мікросхем у 2022 році (більші ніж у 2021 році) а так, то форму, наприклад ш'ють їм багато країн, очевидно, що це не проблема
Denik написав:Травень для нашого наступу виглядає дійсно реалістичним періодом. Причому оркі не можуть особливо нічого адекватного зробити
Сподіваюсь ще зберігся кістяк старої армії який буде наступати, бо.... колега на днях завозив гуманітарку на один з полігонів, бачив щойномобілізованих, дивися в ці очі, краще не буду тут нічого писати
Внаслідок накладених арештів на технічну та проєктну документацію Міністерство оборони фактично припинило масові закупівлі бронежилетів. З початком повномасштабної російської агресії проти України в лютому 2022 року заарештовані бронежилети довелось видати у війська.
А что сейчас ? Война идёт, потому Пуйло хочет уничтожить Украину как государство, а украинцев как нацию
Медийной персоной зелебобиков стал залытый салом кнур Поворознюк, хероически сражающийся на Закарпатском фронте. Вот уж кто точно Свинарчук
Как сообщает "Украинская правда", со ссылкой на источник правоохранительных органах, Хмельницком объявлено подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107 796 050 грн и по обеспечению подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт.
Шаповалову объявили подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения Вооруженных сил не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн.
Вот те, "неправильные" бронежилеты Марченко были отправлены в войска Возникает логичный вопрос, а были ли неправильные эти бронежилеты ? Если сейчас, вообще недокомплект