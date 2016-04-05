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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3435343634373438>
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:36

  Letusrock написав:
  Denik написав:Травень для нашого наступу виглядає дійсно реалістичним періодом. Причому оркі не можуть особливо нічого адекватного зробити


Сподіваюсь ще зберігся кістяк старої армії який буде наступати, бо.... колега на днях завозив гуманітарку на один з полігонів, бачив щойномобілізованих, дивися в ці очі, краще не буду тут нічого писати

Наши мобилизованные в большей своей части будут выполнять ту же функцию, что и их, а именно насыщать боевые порядки, контролировать не горячие участки фронта и т.д. А все терминаторы поедут мочить русню туда куда нужно.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:38

  Letusrock написав:
  Denik написав:Травень для нашого наступу виглядає дійсно реалістичним періодом. Причому оркі не можуть особливо нічого адекватного зробити


Сподіваюсь ще зберігся кістяк старої армії який буде наступати, бо.... колега на днях завозив гуманітарку на один з полігонів, бачив щойномобілізованих, дивися в ці очі, краще не буду тут нічого писати

Сколько я вас читаю, я не могу понять
Вы действительно надеетесь отсидется за Карпатами ? И Путин к вам не придёт ? И вас защитит Орбан ?

Это высшая стадия инфантилизма
Путин хочет восстановить российскую империю, но в границах СССР. А лучше ещё и прихватив страны СЭВ.

Так что, не отсидитесь за Карпатами
Помогайте ВСУ
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:50

На вокзале в Днепре установили станции для зарядки гаджетов, — УЗ

Это многосекционные шкафчики, в которых можно безопасно оставить свой телефон, как в камере хранения, на время зарядки. Услуга бесплатная.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Сколько я вас читаю, я не могу понять
Вы действительно надеетесь отсидется за Карпатами ? И Путин к вам не придёт ? И вас защитит Орбан ?

Я не угорець і угорської армії як такої напевно що не існує, а якщо і є то вона по силі рівна мукачівській ТРО
Мене шокує те що абсолютно бредова мантра "війна до останнього українця" починає ставати схожою на реальність...
Якщо мені судилося бути вбитим то хай це буде вдома, після того як я вивезу до кордону своїх рідних, а не в безімянному окопі за 1000 км від дому. Вважаю що маю право на таку думку.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:07

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Сколько я вас читаю, я не могу понять
Вы действительно надеетесь отсидется за Карпатами ? И Путин к вам не придёт ? И вас защитит Орбан ?

Я не угорець і угорської армії як такої напевно що не існує, а якщо і є то вона по силі рівна мукачівській ТРО
Мене шокує те що абсолютно бредова мантра "війна до останнього українця" починає ставати схожою на реальність...

Далі можно не читати ...
  Letusrock написав:Якщо мені судилося бути вбитим то хай це буде вдома, після того як я вивезу до кордону своїх рідних, а не в безімянному окопі за 1000 км від дому. Вважаю що маю право на таку думку.

Пусть они умрут сегодня, а я завтра ...
Вполне тема ... из-за поребрика

PS. І де зараз всі ті чесні, хто вчора про мене писав, что я із Москви
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Пусть они умрут сегодня, а я завтра ...
Вполне тема ... из-за поребрика

PS. І де зараз всі ті чесні, хто вчора про мене писав, что я із Москви


Можливо ви ніколи настільки не помилялись як сьогодні))
Я за своє життя аж два рази був східніше Львова. Живого росіянина напевно ніколи не бачив (хіба в Європі серед натовпу туристів), немаю в рф ні родичів ні знайомих.
Звісно на Закарпатті одна біда а саме ПЦ МП (особливо в гірських районах), але я скоріше їх опонент - греко-католик
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Пусть они умрут сегодня, а я завтра ...
Вполне тема ... из-за поребрика

тобто якщо людина має інстинкт самозбереження то вона рузкій? цікава логіка.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:38

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Пусть они умрут сегодня, а я завтра ...
Вполне тема ... из-за поребрика

тобто якщо людина має інстинкт самозбереження то вона рузкій? цікава логіка.

Хотите бежать ? Бегите
Но вы же ноете на этом форуме, меня не выпускают
Распространяете фейки, что всех подряд хватают - это российская тема

Вот поэтому, вы работаете на раша-пропаганду

А защищатся готовы только, когда к вам придут
А у вас будут эти самые возможности для защиты, когда к вам придут ?
Будет ли армия, автоматы, гранаты, танки и прочее ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Распространяете фейки, что всех подряд хватают - это российская тема

Вот поэтому, вы работаете на раша-пропаганду

я ж писав у вас два шляхи або визнати беззаконня з боку ТЦК або обізвати мене рашистом, ви звісно вибрали друге )))
я звісно розумію воєнкомат, зверху план дали а бажаючих нема. Але цікаво де ця межа між прийнятним беззаконням і неприйнятним

Стосовно того де прийняти бій, то абсолютно скептично бачу свою корисність в ЗСУ, тому без різниці чи фініш моєї військової карєри станеться на 5 хвилині бою з стрінгером в руках чи на порозі дому з рушницею
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 01 лют, 2023 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:52

  Letusrock написав:я ж писав у вас два шляхи або визнати беззаконня з боку ТЦК або обізвати мене рашистом, ви звісно вибрали друге )))
я звісно розумію воєнкомат, зверху план дали а бажаючих нема. Але цікаво де ця межа між прийнятним беззаконням і неприйнятним

А може є третій шлях

Не постити фейки про ТЦК

От сьогодні я поїхав туди, де писали, гребуть усіх
Приїхав ... ніхто нікого не гребе
pesikot
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