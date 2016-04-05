Denik написав:Травень для нашого наступу виглядає дійсно реалістичним періодом. Причому оркі не можуть особливо нічого адекватного зробити
Сподіваюсь ще зберігся кістяк старої армії який буде наступати, бо.... колега на днях завозив гуманітарку на один з полігонів, бачив щойномобілізованих, дивися в ці очі, краще не буду тут нічого писати
Наши мобилизованные в большей своей части будут выполнять ту же функцию, что и их, а именно насыщать боевые порядки, контролировать не горячие участки фронта и т.д. А все терминаторы поедут мочить русню туда куда нужно.
Denik написав:Травень для нашого наступу виглядає дійсно реалістичним періодом. Причому оркі не можуть особливо нічого адекватного зробити
Сподіваюсь ще зберігся кістяк старої армії який буде наступати, бо.... колега на днях завозив гуманітарку на один з полігонів, бачив щойномобілізованих, дивися в ці очі, краще не буду тут нічого писати
Сколько я вас читаю, я не могу понять Вы действительно надеетесь отсидется за Карпатами ? И Путин к вам не придёт ? И вас защитит Орбан ?
Это высшая стадия инфантилизма Путин хочет восстановить российскую империю, но в границах СССР. А лучше ещё и прихватив страны СЭВ.
pesikot написав:Сколько я вас читаю, я не могу понять Вы действительно надеетесь отсидется за Карпатами ? И Путин к вам не придёт ? И вас защитит Орбан ?
Я не угорець і угорської армії як такої напевно що не існує, а якщо і є то вона по силі рівна мукачівській ТРО Мене шокує те що абсолютно бредова мантра "війна до останнього українця" починає ставати схожою на реальність... Якщо мені судилося бути вбитим то хай це буде вдома, після того як я вивезу до кордону своїх рідних, а не в безімянному окопі за 1000 км від дому. Вважаю що маю право на таку думку.
pesikot написав:Сколько я вас читаю, я не могу понять Вы действительно надеетесь отсидется за Карпатами ? И Путин к вам не придёт ? И вас защитит Орбан ?
Я не угорець і угорської армії як такої напевно що не існує, а якщо і є то вона по силі рівна мукачівській ТРО Мене шокує те що абсолютно бредова мантра "війна до останнього українця" починає ставати схожою на реальність...
Далі можно не читати ...
Letusrock написав:Якщо мені судилося бути вбитим то хай це буде вдома, після того як я вивезу до кордону своїх рідних, а не в безімянному окопі за 1000 км від дому. Вважаю що маю право на таку думку.
Пусть они умрут сегодня, а я завтра ... Вполне тема ... из-за поребрика
PS. І де зараз всі ті чесні, хто вчора про мене писав, что я із Москви
pesikot написав:Пусть они умрут сегодня, а я завтра ... Вполне тема ... из-за поребрика
PS. І де зараз всі ті чесні, хто вчора про мене писав, что я із Москви
Можливо ви ніколи настільки не помилялись як сьогодні)) Я за своє життя аж два рази був східніше Львова. Живого росіянина напевно ніколи не бачив (хіба в Європі серед натовпу туристів), немаю в рф ні родичів ні знайомих. Звісно на Закарпатті одна біда а саме ПЦ МП (особливо в гірських районах), але я скоріше їх опонент - греко-католик
pesikot написав:Распространяете фейки, что всех подряд хватают - это российская тема
Вот поэтому, вы работаете на раша-пропаганду
я ж писав у вас два шляхи або визнати беззаконня з боку ТЦК або обізвати мене рашистом, ви звісно вибрали друге ))) я звісно розумію воєнкомат, зверху план дали а бажаючих нема. Але цікаво де ця межа між прийнятним беззаконням і неприйнятним
Стосовно того де прийняти бій, то абсолютно скептично бачу свою корисність в ЗСУ, тому без різниці чи фініш моєї військової карєри станеться на 5 хвилині бою з стрінгером в руках чи на порозі дому з рушницею
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 01 лют, 2023 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:я ж писав у вас два шляхи або визнати беззаконня з боку ТЦК або обізвати мене рашистом, ви звісно вибрали друге ))) я звісно розумію воєнкомат, зверху план дали а бажаючих нема. Але цікаво де ця межа між прийнятним беззаконням і неприйнятним
А може є третій шлях
Не постити фейки про ТЦК
От сьогодні я поїхав туди, де писали, гребуть усіх Приїхав ... ніхто нікого не гребе