От сьогодні я поїхав туди, де писали, гребуть усіх Приїхав ... ніхто нікого не гребе
неспорю що іпсо теж працює. але по перше я озвучую лише те що знаю\бачу сам, або від людей яких знаю особисто по-друге ви дійсно вважаєте що цей останній набір можливо виконати законними способами, в т.ч. справжніми добровольцями?
Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц). https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html
detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц). https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html
Про військові видатки різних країн у 2023: 🇺🇸 США - 750 млрд $ 🇨🇳 Китай - 237 млрд $ 🇸🇦Саудівська Аравія - 67 млрд $ 🇮🇳 Індія - 61 млрд $ 🇬🇧Великобританія - 55 млрд $ 🇩🇪 Німеччина - 50 млрд $ 🇯🇵 Японія - 49 млрд $ 🧟♂️ оркостан -48 млрд $ 🇰🇷Південна Корея - 44 млрд $
Bobua написав:Військ.квиток -- вдвічі товстіший за папер.паспорт. Купа місця для печаток. Треба лише зробити обов'язковим щомісяця одну печатку від військомату. У кого не буде -- класичні методи впливу. Вимикати газ і всяке таке. Взимку...
І якщо деякі особи вже майже рік не приходять виконувати свої конституц.обов'язки, то логічно припустити, що вони, мабуть, десь тихенько вмерли, й існує нагальна потреба захистити їхню спадщину від розкрадання -- тобто, треба вимкнути їх інет-банкінг, і накласти арешт на нерухомість..., і рухомість. Це ж елементарно!
Ого, у вас відчувається неабиякий потенціал стати хорошим диктатором )). Військовозобовязані почнуть не лише Дію видаляти, а й викидувати банк.картки, переписувати майно на родичів і закупляти дрова.. Нагадало як О'Коннор ховався від Скайнет в третьому термінаторі