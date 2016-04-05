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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3436343734383439>
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:53

  pesikot написав:
  beee написав:Ну так покажи пример. Иди на фронт. А мы за тобой.
Лично я морально готов. Физически - тем более


так почему не на фронте ?

Мы ждём когда нас в бой поведут три толстяка - Корявченков,Стефанчук и Поворознюк
Последнему купим вскладчину пилотку и ТТ-ху
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Не постити фейки про ТЦК

От сьогодні я поїхав туди, де писали, гребуть усіх
Приїхав ... ніхто нікого не гребе


неспорю що іпсо теж працює.
але по перше я озвучую лише те що знаю\бачу сам, або від людей яких знаю особисто
по-друге ви дійсно вважаєте що цей останній набір можливо виконати законними способами, в т.ч. справжніми добровольцями?
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Доступно на пальцях

Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).
https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 20:52

  detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).
https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html

Можешь ведь, когда захочешь.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 21:36

Про військові видатки різних країн у 2023:
🇺🇸 США - 750 млрд $
🇨🇳 Китай - 237 млрд $
🇸🇦Саудівська Аравія - 67 млрд $
🇮🇳 Індія - 61 млрд $
🇬🇧Великобританія - 55 млрд $
🇩🇪 Німеччина - 50 млрд $
🇯🇵 Японія - 49 млрд $
🧟‍♂️ оркостан -48 млрд $
🇰🇷Південна Корея - 44 млрд $

🇹🇼 Тайвань - 19,4 млрд $
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Військ.квиток -- вдвічі товстіший за папер.паспорт.
Купа місця для печаток.
Треба лише зробити обов'язковим щомісяця одну печатку від військомату.
У кого не буде -- класичні методи впливу. Вимикати газ і всяке таке. Взимку...

І якщо деякі особи вже майже рік не приходять виконувати свої конституц.обов'язки, то логічно припустити, що вони, мабуть, десь тихенько вмерли, й існує нагальна потреба захистити їхню спадщину від розкрадання -- тобто, треба вимкнути їх інет-банкінг, і накласти арешт на нерухомість..., і рухомість.
Це ж елементарно!


Ого, у вас відчувається неабиякий потенціал стати хорошим диктатором )). Військовозобовязані почнуть не лише Дію видаляти, а й викидувати банк.картки, переписувати майно на родичів і закупляти дрова.. Нагадало як О'Коннор ховався від Скайнет в третьому термінаторі
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 22:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:От сьогодні я поїхав туди, де писали, гребуть усіх
Приїхав ... ніхто нікого не гребе

ласкаво просимо до Житомира
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 23:00

  pesikot написав:
  detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).
https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html

Можешь ведь, когда захочешь.

Если где то за шкафом завалялся диплом теплоэнергетика то разьясните какой баланс у нас балансируется в три часа ночи, когда все спят, и вся страна в одном часовом поясе, может в это время электрометаллургия начинает мегатоннами показывать свою силу в плавках и симбиозы Теслы и Хвймарса становятся перед рассветом на быструю зарядку?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).
https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html

Можешь ведь, когда захочешь.

Если где то за шкафом завалялся диплом теплоэнергетика то разьясните какой баланс у нас балансируется в три часа ночи, когда все спят, и вся страна в одном часовом поясе, может в это время электрометаллургия начинает мегатоннами показывать свою силу в плавках и симбиозы Теслы и Хвймарса становятся перед рассветом на быструю зарядку?
Майнять крипту, що недомайнили вдень
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 23:13

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).
https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html
Можешь ведь, когда захочешь.
Если где то за шкафом завалялся диплом теплоэнергетика то разьясните какой баланс у нас балансируется в три часа ночи, когда все спят, и вся страна в одном часовом поясе, может в это время электрометаллургия начинает мегатоннами показывать свою силу в плавках и симбиозы Теслы и Хвймарса становятся перед рассветом на быструю зарядку?
В мене диплом будівельника...але навіть я знаю
1 Промисловість споживає 75% енергії - населення 25% енергії
2 Для балансу використовуються
ГЕНЕРАЦІЯ
а - ГАЕС - коли надлишок енергії закачують воду з нижнього плеса на верхнє, коли пік споживання - скидають з верхнього генеруючи (реакція практично моментальна)
б - ГЕС - не можуть закачувати - але можуть скидати в піки (реакція моментальна)
в - ТЕС - планово можуть вмикати/вимикати блоки (реакція години)
г- АЕС -базове навантаження
СПОЖИВАННЯ
а - промислові підприємства які використовують великі обсяги - металургійні,хімічні...
б- пекарні ( в них якраз пік між 12 і 6 годинами ранку) , щоб готова продукція була доставлена в точки продажу в 6-12дня
в - освітлення доріг( міст)
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