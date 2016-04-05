detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц). https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html
Можешь ведь, когда захочешь.
Дурню, йди за руцьким кораблем. Вкотре тебе відправляю. Ти вже дійсно набрид своїми нікчемними вибриками. Такого зловредного приставучого тупеня рідко зустрінеш. Серед людей їх називають чорноротими. Реально дуже рідко зустрічаються.