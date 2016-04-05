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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3436343734383439
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 23:21

  барабашов написав:когда все спятили
все спят а э.отопление работает по 1/2 стоимости для двухзонных абонов (фактически даром)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 00:03

  pesikot написав:
  detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).
https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html

Можешь ведь, когда захочешь.

Дурню, йди за руцьким кораблем. Вкотре тебе відправляю.
Ти вже дійсно набрид своїми нікчемними вибриками.
Такого зловредного приставучого тупеня рідко зустрінеш.
Серед людей їх називають чорноротими.
Реально дуже рідко зустрічаються.
detroytred
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  #<1 ... 3436343734383439
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