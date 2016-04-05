Додано: Чет 02 лют, 2023 03:13

budivelnik

Про ГАЭС слышал но не видел, они в прикарпатье где то точно есть, но по сравнению с ДнепрГЭСом и прочими на Днепре их размер мягко говоря не сопоставим

Хлебзаводы районного масштаба вроде пекут хлеб на газу, это мелкий бизнес заморачиваться с взяточниками-монополистами не хочет и проще ТУ соблюсти, да и такие хлебзаводы как правило на базе советских кривоприватизированных построены(отмыты от копоти кпсс и комсомола) а там точно не электрика была как энергия печей

Заводы ночью возможно и работают, им 5-6 часов комендантского часа не проблема, но ведь их тоже вырубить же могут ночью, как сейчас меня? Да и снижение промпроизводства сумашедшее, и даже ранее массово в третью смену работало только непрерывное производство типа конвертеров там или МНЛЗ, но стан где не надо горячую от печи заготовку катать зачем сейчас именно в три смены и третью смену конкретно гонять? А танки как в 43м в нижнем тагиле у нас сейчас не штампуют.

По отоплению не в курсе, но в принципе массово так народ придушивать неплохо, чтоб не за бесценок ЭЭ на ветер шла, вон БОБ-юа при плюс 13 привык спати та не впрівати, и теперь ему в землянке некомфортно, перетапливают наверно

Про залповый режим работы ГЭС не слышал, думаю это ближе к аварийному, всё таки генераторы лучше не мучить разгонами-торможениями, их отремонтировать в теле плотины потруднее чем на ТЭСе

Освещение? Во время комендантского часа? Где, в Конче или на Банковой? Трассы точно не освещены как город ранее на Новый Год.

Ещё варианты куда ЭЭ со второй группы сейчас уйти может?