budivelnik Про ГАЭС слышал но не видел, они в прикарпатье где то точно есть, но по сравнению с ДнепрГЭСом и прочими на Днепре их размер мягко говоря не сопоставим Хлебзаводы районного масштаба вроде пекут хлеб на газу, это мелкий бизнес заморачиваться с взяточниками-монополистами не хочет и проще ТУ соблюсти, да и такие хлебзаводы как правило на базе советских кривоприватизированных построены(отмыты от копоти кпсс и комсомола) а там точно не электрика была как энергия печей Заводы ночью возможно и работают, им 5-6 часов комендантского часа не проблема, но ведь их тоже вырубить же могут ночью, как сейчас меня? Да и снижение промпроизводства сумашедшее, и даже ранее массово в третью смену работало только непрерывное производство типа конвертеров там или МНЛЗ, но стан где не надо горячую от печи заготовку катать зачем сейчас именно в три смены и третью смену конкретно гонять? А танки как в 43м в нижнем тагиле у нас сейчас не штампуют. По отоплению не в курсе, но в принципе массово так народ придушивать неплохо, чтоб не за бесценок ЭЭ на ветер шла, вон БОБ-юа при плюс 13 привык спати та не впрівати, и теперь ему в землянке некомфортно, перетапливают наверно Про залповый режим работы ГЭС не слышал, думаю это ближе к аварийному, всё таки генераторы лучше не мучить разгонами-торможениями, их отремонтировать в теле плотины потруднее чем на ТЭСе Освещение? Во время комендантского часа? Где, в Конче или на Банковой? Трассы точно не освещены как город ранее на Новый Год. Ещё варианты куда ЭЭ со второй группы сейчас уйти может?
У Міненерго спростували вимогу 10 мільйонів доларів за підключення до електромережі заводу Bayraktar
Видання Forbes з’ясувало, що цифра в 10 мільйонів доларів з’явилась від підрядної інжинірингової організації. Підрядник використовував технічні умови, надані Укренерго. Саме ця компанія оцініла вартість підключення в 10 мільйонів, а терміни в два роки.
"Жодна з українських енергокомпаній не проводила таких розрахунків і не виставляла Baykar чек на $10 млн", — заявив посадовець із Міненерго. Само собою... Хто б сумнівався... Хіба, коли Вам кажуть скільки буде коштувати "вирішити питання", Вам виставляють чек? А про НВ, після інтервю з екс-генералом СБУ, стає очевидно, що вони не є незалежним медіа.
Ukrainian написав:У Міненерго спростували вимогу 10 мільйонів доларів за підключення до електромережі заводу Bayraktar
Видання Forbes з’ясувало, що цифра в 10 мільйонів доларів з’явилась від підрядної інжинірингової організації. Підрядник використовував технічні умови, надані Укренерго. Саме ця компанія оцініла вартість підключення в 10 мільйонів, а терміни в два роки.
барабашов написав:Если где то за шкафом завалялся диплом теплоэнергетика то разьясните какой баланс у нас балансируется в три часа ночи, когда все спят, и вся страна в одном часовом поясе, может в это время электрометаллургия начинает мегатоннами показывать свою силу в плавках и симбиозы Теслы и Хвймарса становятся перед рассветом на быструю зарядку?
Ну народ екофловів накупляв. Є пралки/посудомийки з таймерами. Обігрівачі. Крім того, по ночам, як правило по рідше вимикають. Тобто якщо пікові години йде вимкнення по білій і червоній, то по ночам переважно тільки по червоній.