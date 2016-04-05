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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3436343734383439
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 03:13

budivelnik
Про ГАЭС слышал но не видел, они в прикарпатье где то точно есть, но по сравнению с ДнепрГЭСом и прочими на Днепре их размер мягко говоря не сопоставим
Хлебзаводы районного масштаба вроде пекут хлеб на газу, это мелкий бизнес заморачиваться с взяточниками-монополистами не хочет и проще ТУ соблюсти, да и такие хлебзаводы как правило на базе советских кривоприватизированных построены(отмыты от копоти кпсс и комсомола) а там точно не электрика была как энергия печей
Заводы ночью возможно и работают, им 5-6 часов комендантского часа не проблема, но ведь их тоже вырубить же могут ночью, как сейчас меня? Да и снижение промпроизводства сумашедшее, и даже ранее массово в третью смену работало только непрерывное производство типа конвертеров там или МНЛЗ, но стан где не надо горячую от печи заготовку катать зачем сейчас именно в три смены и третью смену конкретно гонять? А танки как в 43м в нижнем тагиле у нас сейчас не штампуют.
По отоплению не в курсе, но в принципе массово так народ придушивать неплохо, чтоб не за бесценок ЭЭ на ветер шла, вон БОБ-юа при плюс 13 привык спати та не впрівати, и теперь ему в землянке некомфортно, перетапливают наверно
Про залповый режим работы ГЭС не слышал, думаю это ближе к аварийному, всё таки генераторы лучше не мучить разгонами-торможениями, их отремонтировать в теле плотины потруднее чем на ТЭСе
Освещение? Во время комендантского часа? Где, в Конче или на Банковой? Трассы точно не освещены как город ранее на Новый Год.
Ещё варианты куда ЭЭ со второй группы сейчас уйти может?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 05:59

У Міненерго спростували вимогу 10 мільйонів доларів за підключення до електромережі заводу Bayraktar

Видання Forbes з’ясувало, що цифра в 10 мільйонів доларів з’явилась від підрядної інжинірингової організації. Підрядник використовував технічні умови, надані Укренерго. Саме ця компанія оцініла вартість підключення в 10 мільйонів, а терміни в два роки.

Forbes повідомило, що підрядник назвав не захмарні цифри. За попередніми оцінками, вартість цих робіт, враховуючи їхній обсяг і складність, близько восьми мільйонів доларів.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-mine ... 01499.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 08:49

У Міненерго спростували вимогу 10 мільйонів доларів

"Жодна з українських енергокомпаній не проводила таких розрахунків і не виставляла Baykar чек на $10 млн", — заявив посадовець із Міненерго.
Само собою... Хто б сумнівався... Хіба, коли Вам кажуть скільки буде коштувати "вирішити питання", Вам виставляють чек?
А про НВ, після інтервю з екс-генералом СБУ, стає очевидно, що вони не є незалежним медіа.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 09:18

  Ukrainian написав:У Міненерго спростували вимогу 10 мільйонів доларів за підключення до електромережі заводу Bayraktar

Видання Forbes з’ясувало, що цифра в 10 мільйонів доларів з’явилась від підрядної інжинірингової організації. Підрядник використовував технічні умови, надані Укренерго. Саме ця компанія оцініла вартість підключення в 10 мільйонів, а терміни в два роки.

Forbes повідомило, що підрядник назвав не захмарні цифри. За попередніми оцінками, вартість цих робіт, враховуючи їхній обсяг і складність, близько восьми мільйонів доларів.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-mine ... 01499.html

собственно об этом я и говорил, но некоторым- погавкать -наше всё...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Если где то за шкафом завалялся диплом теплоэнергетика то разьясните какой баланс у нас балансируется в три часа ночи, когда все спят, и вся страна в одном часовом поясе, может в это время электрометаллургия начинает мегатоннами показывать свою силу в плавках и симбиозы Теслы и Хвймарса становятся перед рассветом на быструю зарядку?

Ну народ екофловів накупляв. Є пралки/посудомийки з таймерами. Обігрівачі.
Крім того, по ночам, як правило по рідше вимикають. Тобто якщо пікові години йде вимкнення по білій і червоній, то по ночам переважно тільки по червоній.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 10:37

РФ СПБ дети в школе издеваются над безногим мальчиком. Уроки патриотизма идут на пользу
https://t.me/c/1092866346/45151
(Напомню, дети не придумывают ничего нового, только копируют то что видят у взрослых и сверстников)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:04

  Ukrainian написав:У Міненерго спростували вимогу 10 мільйонів доларів за підключення до електромережі заводу Bayraktar

Видання Forbes з’ясувало, що цифра в 10 мільйонів доларів з’явилась від підрядної інжинірингової організації. Підрядник використовував технічні умови, надані Укренерго. Саме ця компанія оцініла вартість підключення в 10 мільйонів, а терміни в два роки.

Forbes повідомило, що підрядник назвав не захмарні цифри. За попередніми оцінками, вартість цих робіт, враховуючи їхній обсяг і складність, близько восьми мільйонів доларів.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-mine ... 01499.html


Власниками більшості(якщо не всіх) тих "підрядних" організацій є родичі власників/топ менеджерів енергокомпаній. Ну не на себе ж пов'язані бізнеси реєструвати. :lol:
drevlyanin
 
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