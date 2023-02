Додано: Чет 02 лют, 2023 13:55

sashaqbl написав: maza5 написав: 2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції 2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції

Бред. Перед тим, як постити полуграмотні статті, варто хоч трошки спробувати розібратися в темі.

Отже, по пунктам:

1) Українці завжди вивчали і вивчають польську мову, я навіть особисто знаю декого з цих українців. Є школи з посиленим вивченням інозених мов, де друга іноземна - польська, є кафедри і навіть цілі факультети словянської лінгвістики в найбільших університетах країни. І там готують вчителів та перекладачів польської мови.

2) Українці здають ЗНО. Так от, одним з предметів, які можуть бути в ЗНО, є іноземна мова. Але список іноземних мов обмежений. Наразі це англійська, німецька, французька та іспанська мови. Запропонували до цього списку додати польську мову. В чому зрада? Бред. Перед тим, як постити полуграмотні статті, варто хоч трошки спробувати розібратися в темі.Отже, по пунктам:1) Українці завжди вивчали і вивчають польську мову, я навіть особисто знаю декого з цих українців. Є школи з посиленим вивченням інозених мов, де друга іноземна - польська, є кафедри і навіть цілі факультети словянської лінгвістики в найбільших університетах країни. І там готують вчителів та перекладачів польської мови.2) Українці здають ЗНО. Так от, одним з предметів, які можуть бути в ЗНО, є іноземна мова. Але список іноземних мов обмежений.

Letusrock написав: Bobua написав: Військ.квиток -- вдвічі товстіший за папер.паспорт.

Купа місця для печаток.

Треба лише зробити обов'язковим щомісяця одну печатку від військомату.

У кого не буде -- класичні методи впливу. Вимикати газ і всяке таке. Взимку...



І якщо деякі особи вже майже рік не приходять виконувати свої конституц.обов'язки, то логічно припустити, що вони, мабуть, десь тихенько вмерли, й існує нагальна потреба захистити їхню спадщину від розкрадання -- тобто, треба вимкнути їх інет-банкінг, і накласти арешт на нерухомість..., і рухомість.

Це ж елементарно! Військ.квиток -- вдвічі товстіший за папер.паспорт.Купа місця для печаток.Треба лише зробити обов'язковим щомісяця одну печатку від військомату.У кого не буде -- класичні методи впливу. Вимикати газ і всяке таке. Взимку...І якщо деякі особи вже майже рік не приходять виконувати свої конституц.обов'язки, то логічно припустити, що вони, мабуть, десь тихенько вмерли, й існує нагальна потреба захистити їхню спадщину від розкрадання -- тобто, треба вимкнути їх інет-банкінг, і накласти арешт на нерухомість..., і рухомість.Це ж елементарно!



Ого, у вас відчувається неабиякий потенціал стати хорошим диктатором )). Військовозобовязані почнуть не лише Дію видаляти, а й викидувати банк.картки, переписувати майно на родичів і закупляти дрова.. Нагадало як О'Коннор ховався від Скайнет в третьому термінаторі Ого, у вас відчувається неабиякий потенціал стати хорошим диктатором )). Військовозобовязані почнуть не лише Дію видаляти, а й викидувати банк.картки, переписувати майно на родичів і закупляти дрова.. Нагадало як О'Коннор ховався від Скайнет в третьому термінаторі

Letusrock написав: Bobua написав: Мені ті похоронні теми теж здаються несправедливими. Але лише через їхню вибірковість...

Я впевнений, що має бути спосіб накривати всіх "килимово".

Що можна виловлювати навіть покупців "інвалідностей" -- просто треба ВЛК проводити всім щомісяця і щоразу в новому місці. А потім хтось мав би ще й звіряти висновки тих ВЛК. Мені ті похоронні теми теж здаються несправедливими. Але лише через їхню вибірковість...Я впевнений, що має бути спосіб накривати всіх "килимово".Що можна виловлювати навіть покупців "інвалідностей" -- просто треба ВЛК проводити всім щомісяця і щоразу в новому місці. А потім хтось мав би ще й звіряти висновки тих ВЛК.



боюсь що мінімум процентів 50 від тих хто ще не служить (ховаються) взагалі морально не готові до війни, крові, вбивств і просто будуть старатися вижити. Навіть якщо гіпотетично би ворог був на підступах до львову / тернополю то ці всі хлопці відвезуть жінок/батьків/дітей до кордону і далі будуть старатися виживати, максимум ще партизанячи по лісах з рушницею



P.S. Це як людину що втрачає свідомість від виду крові, заставляти робити хірургічну операцію бо зобовязаний по Конституції боюсь що мінімум процентів 50 від тих хто ще не служить (ховаються) взагалі морально не готові до війни, крові, вбивств і просто будуть старатися вижити. Навіть якщо гіпотетично би ворог був на підступах до львову / тернополю то ці всі хлопці відвезуть жінок/батьків/дітей до кордону і далі будуть старатися виживати, максимум ще партизанячи по лісах з рушницеюP.S. Це як людину що втрачає свідомість від виду крові, заставляти робити хірургічну операцію бо зобовязаний по Конституції

Ха! "понімать нада!!"Перелік мов -- це і є причина занепокоєння москвинських наркомів, чи як їх там нині звуть... Де, де "гускій язик"?От уявіть, що за рік всі ті гуси потраплять у рабство. Значна частка -- в укр.частину Бізонії.І як, як їм тоді писати "чєлабітную царю", у випадку якщо їхні права порушать (напр., ґвалтуватимуть двічі на добу, замість одного законного разу). А всі царі й бояри не здаватимуть "гуську" на ЗНО, і не вмітимуть її читати. Невдобно буде...Правильно, наркомчики? Читати укр. вже навчились? Гут, гут, швайн. А ми вже йдемо до вас, "рэзать будэм..." Гигиги.До речі, цікаво, скільки москвинів треба зарізати за одного українця вбитого Голодом... (ще у 1933). Чи проводили дослідження? Чи є вже готові таблиці коефіцієнтів? (Може хоч в Канаді?)"This is the way" (Mandalorian)От і у нас так.1% постійно воює. Як якісь марафонці...Але ж і решті теж треба щось робити? Хоч би й ховатись, викидати банк картки, телефони і т.д.Схожий сценарій у книзі "Оповідь служниці". Але там позбавили всіх прав жінок. А тут буде так, що більшість чоловіків самі відмовиться від своїх прав, лиш би не виконувати свій незначний обов'язок. Дивно. Бо 1-2міс всі могли би витримати -- як я бачив по своїй військ.частині.А може це буде найхитрішим планом ГенШтабу??Майже всі чоловіки насобачаться тут ховатись. Краще аніж в голівуд.фільмах. А потім всі ці експерти поїдуть на московію велетенською дрг... І від московії лишаться тільки "ріжки й ніжки"Це хибне враження.Всі істоти на Землі -- це ж люті серійні вбивці. А люди -- найлютіші...Тисячі, десятки тисяч... років кожна пара людей мала понад десяток дітей. Куди думаєте всі ті нові люди, вся ота геометрична прогресія, щезали? На "райський острів", ага?Показовий серіал "See (2019)". Гляньте як завзято (у майбутньому сліпому людстві) рубають одне іншого. Досить було прибрати ООН, ТБ, та ін. сюсі-пусі... -- і почалось.От саме тому й понастворювали серед людей купу законів і правоохоронних органів, аби хоч якось припинити криваву різанину, отруйництво, нищення і т.п. минулих тисячоліть.І поназнімали купу серіалів, зокрема й "Кістки" -- де видно, що навіть коли від трупа лишаються лічені кісточки, то вбивцю і за ними вистежать і закриють.А тут -- видають зброю, і всіляко заохочують вбивство.І ще й інстинкт самозахисту сприяє.І планета нині перенаселена майже двократно. "Революційна необхідність", що поробиш...І яка кров?Відстань велика ж. Крові не буде. Видно. Лише малюсінькі трупики "харошіх гускіх". Та й ті лише дронам показуються. А ще смердять (якщо влітку)... А зараз -- ні. Зараз вони зовсім "хароші". Від слова "взагалі".