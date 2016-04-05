budivelnik Про ГАЭС слышал но не видел, они в прикарпатье где то точно есть, но по сравнению с ДнепрГЭСом и прочими на Днепре их размер мягко говоря не сопоставим Хлебзаводы районного масштаба вроде пекут хлеб на газу, это мелкий бизнес заморачиваться с взяточниками-монополистами не хочет и проще ТУ соблюсти, да и такие хлебзаводы как правило на базе советских кривоприватизированных построены(отмыты от копоти кпсс и комсомола) а там точно не электрика была как энергия печей Заводы ночью возможно и работают, им 5-6 часов комендантского часа не проблема, но ведь их тоже вырубить же могут ночью, как сейчас меня? Да и снижение промпроизводства сумашедшее, и даже ранее массово в третью смену работало только непрерывное производство типа конвертеров там или МНЛЗ, но стан где не надо горячую от печи заготовку катать зачем сейчас именно в три смены и третью смену конкретно гонять? А танки как в 43м в нижнем тагиле у нас сейчас не штампуют. По отоплению не в курсе, но в принципе массово так народ придушивать неплохо, чтоб не за бесценок ЭЭ на ветер шла, вон БОБ-юа при плюс 13 привык спати та не впрівати, и теперь ему в землянке некомфортно, перетапливают наверно Про залповый режим работы ГЭС не слышал, думаю это ближе к аварийному, всё таки генераторы лучше не мучить разгонами-торможениями, их отремонтировать в теле плотины потруднее чем на ТЭСе Освещение? Во время комендантского часа? Где, в Конче или на Банковой? Трассы точно не освещены как город ранее на Новый Год. Ещё варианты куда ЭЭ со второй группы сейчас уйти может?
У Міненерго спростували вимогу 10 мільйонів доларів за підключення до електромережі заводу Bayraktar
Видання Forbes з’ясувало, що цифра в 10 мільйонів доларів з’явилась від підрядної інжинірингової організації. Підрядник використовував технічні умови, надані Укренерго. Саме ця компанія оцініла вартість підключення в 10 мільйонів, а терміни в два роки.
"Жодна з українських енергокомпаній не проводила таких розрахунків і не виставляла Baykar чек на $10 млн", — заявив посадовець із Міненерго. Само собою... Хто б сумнівався... Хіба, коли Вам кажуть скільки буде коштувати "вирішити питання", Вам виставляють чек? А про НВ, після інтервю з екс-генералом СБУ, стає очевидно, що вони не є незалежним медіа.
Ukrainian написав:У Міненерго спростували вимогу 10 мільйонів доларів за підключення до електромережі заводу Bayraktar
Видання Forbes з’ясувало, що цифра в 10 мільйонів доларів з’явилась від підрядної інжинірингової організації. Підрядник використовував технічні умови, надані Укренерго. Саме ця компанія оцініла вартість підключення в 10 мільйонів, а терміни в два роки.
барабашов написав:Если где то за шкафом завалялся диплом теплоэнергетика то разьясните какой баланс у нас балансируется в три часа ночи, когда все спят, и вся страна в одном часовом поясе, может в это время электрометаллургия начинает мегатоннами показывать свою силу в плавках и симбиозы Теслы и Хвймарса становятся перед рассветом на быструю зарядку?
Ну народ екофловів накупляв. Є пралки/посудомийки з таймерами. Обігрівачі. Крім того, по ночам, як правило по рідше вимикають. Тобто якщо пікові години йде вимкнення по білій і червоній, то по ночам переважно тільки по червоній.
РФ СПБ дети в школе издеваются над безногим мальчиком. Уроки патриотизма идут на пользу https://t.me/c/1092866346/45151 (Напомню, дети не придумывают ничего нового, только копируют то что видят у взрослых и сверстников)
Ukrainian написав:У Міненерго спростували вимогу 10 мільйонів доларів за підключення до електромережі заводу Bayraktar
Видання Forbes з’ясувало, що цифра в 10 мільйонів доларів з’явилась від підрядної інжинірингової організації. Підрядник використовував технічні умови, надані Укренерго. Саме ця компанія оцініла вартість підключення в 10 мільйонів, а терміни в два роки.
maza5 написав:2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції
Бред. Перед тим, як постити полуграмотні статті, варто хоч трошки спробувати розібратися в темі. Отже, по пунктам: 1) Українці завжди вивчали і вивчають польську мову, я навіть особисто знаю декого з цих українців. Є школи з посиленим вивченням інозених мов, де друга іноземна - польська, є кафедри і навіть цілі факультети словянської лінгвістики в найбільших університетах країни. І там готують вчителів та перекладачів польської мови. 2) Українці здають ЗНО. Так от, одним з предметів, які можуть бути в ЗНО, є іноземна мова. Але список іноземних мов обмежений. Наразі це англійська, німецька, французька та іспанська мови. Запропонували до цього списку додати польську мову. В чому зрада?
Ха! "понімать нада!!" Перелік мов -- це і є причина занепокоєння москвинських наркомів, чи як їх там нині звуть... Де, де "гускій язик"? От уявіть, що за рік всі ті гуси потраплять у рабство. Значна частка -- в укр.частину Бізонії. І як, як їм тоді писати "чєлабітную царю", у випадку якщо їхні права порушать (напр., ґвалтуватимуть двічі на добу, замість одного законного разу). А всі царі й бояри не здаватимуть "гуську" на ЗНО, і не вмітимуть її читати. Невдобно буде... Правильно, наркомчики? Читати укр. вже навчились? Гут, гут, швайн. А ми вже йдемо до вас, "рэзать будэм..." Гигиги. До речі, цікаво, скільки москвинів треба зарізати за одного українця вбитого Голодом... (ще у 1933). Чи проводили дослідження? Чи є вже готові таблиці коефіцієнтів? (Може хоч в Канаді?)
Letusrock написав:
Bobua написав:Військ.квиток -- вдвічі товстіший за папер.паспорт. Купа місця для печаток. Треба лише зробити обов'язковим щомісяця одну печатку від військомату. У кого не буде -- класичні методи впливу. Вимикати газ і всяке таке. Взимку...
І якщо деякі особи вже майже рік не приходять виконувати свої конституц.обов'язки, то логічно припустити, що вони, мабуть, десь тихенько вмерли, й існує нагальна потреба захистити їхню спадщину від розкрадання -- тобто, треба вимкнути їх інет-банкінг, і накласти арешт на нерухомість..., і рухомість. Це ж елементарно!
Ого, у вас відчувається неабиякий потенціал стати хорошим диктатором )). Військовозобовязані почнуть не лише Дію видаляти, а й викидувати банк.картки, переписувати майно на родичів і закупляти дрова.. Нагадало як О'Коннор ховався від Скайнет в третьому термінаторі
"This is the way" (Mandalorian)
От і у нас так. 1% постійно воює. Як якісь марафонці... Але ж і решті теж треба щось робити? Хоч би й ховатись, викидати банк картки, телефони і т.д. Схожий сценарій у книзі "Оповідь служниці". Але там позбавили всіх прав жінок. А тут буде так, що більшість чоловіків самі відмовиться від своїх прав, лиш би не виконувати свій незначний обов'язок. Дивно. Бо 1-2міс всі могли би витримати -- як я бачив по своїй військ.частині.
А може це буде найхитрішим планом ГенШтабу?? Майже всі чоловіки насобачаться тут ховатись. Краще аніж в голівуд.фільмах. А потім всі ці експерти поїдуть на московію велетенською дрг... І від московії лишаться тільки "ріжки й ніжки"
Letusrock написав:
Bobua написав:Мені ті похоронні теми теж здаються несправедливими. Але лише через їхню вибірковість... Я впевнений, що має бути спосіб накривати всіх "килимово". Що можна виловлювати навіть покупців "інвалідностей" -- просто треба ВЛК проводити всім щомісяця і щоразу в новому місці. А потім хтось мав би ще й звіряти висновки тих ВЛК.
боюсь що мінімум процентів 50 від тих хто ще не служить (ховаються) взагалі морально не готові до війни, крові, вбивств і просто будуть старатися вижити. Навіть якщо гіпотетично би ворог був на підступах до львову / тернополю то ці всі хлопці відвезуть жінок/батьків/дітей до кордону і далі будуть старатися виживати, максимум ще партизанячи по лісах з рушницею
P.S. Це як людину що втрачає свідомість від виду крові, заставляти робити хірургічну операцію бо зобовязаний по Конституції
Це хибне враження.
Всі істоти на Землі -- це ж люті серійні вбивці. А люди -- найлютіші... Тисячі, десятки тисяч... років кожна пара людей мала понад десяток дітей. Куди думаєте всі ті нові люди, вся ота геометрична прогресія, щезали? На "райський острів", ага? Показовий серіал "See (2019)". Гляньте як завзято (у майбутньому сліпому людстві) рубають одне іншого. Досить було прибрати ООН, ТБ, та ін. сюсі-пусі... -- і почалось.
От саме тому й понастворювали серед людей купу законів і правоохоронних органів, аби хоч якось припинити криваву різанину, отруйництво, нищення і т.п. минулих тисячоліть. І поназнімали купу серіалів, зокрема й "Кістки" -- де видно, що навіть коли від трупа лишаються лічені кісточки, то вбивцю і за ними вистежать і закриють.
А тут -- видають зброю, і всіляко заохочують вбивство. І ще й інстинкт самозахисту сприяє. І планета нині перенаселена майже двократно. "Революційна необхідність", що поробиш...
І яка кров? Відстань велика ж. Крові не буде. Видно. Лише малюсінькі трупики "харошіх гускіх". Та й ті лише дронам показуються. А ще смердять (якщо влітку)... А зараз -- ні. Зараз вони зовсім "хароші". Від слова "взагалі".
Bobua написав:А може це буде найхитрішим планом ГенШтабу?? Майже всі чоловіки насобачаться тут ховатись. Краще аніж в голівуд.фільмах. А потім всі ці експерти поїдуть на московію велетенською дрг... І від московії лишаться тільки "ріжки й ніжки"
ні це тренуються майбутні партизанські загони. у випадку окупації (не дай бог) весь процес (таємні переміщення, укриття і т.д.) буде вже досконально автоматизовано
Bobua написав:А тут -- видають зброю, і всіляко заохочують вбивство. І ще й інстинкт самозахисту сприяє. І планета нині перенаселена майже двократно. "Революційна необхідність", що поробиш
тим не менш не дивлячись на всі заохочення, не так багато бажаючих дати волю прадавнім інстинктам
Bobua написав:1% постійно воює. Як якісь марафонці... Але ж і решті теж треба щось робити? Хоч би й ховатись, викидати банк картки, телефони і т.д. А тут буде так, що більшість чоловіків самі відмовиться від своїх прав, лиш би не виконувати свій незначний обов'язок. Дивно. Бо 1-2міс всі могли би витримати -- як я бачив по своїй військ.частині.
Боюсь що 95% просто невірять (в силу багатьох причин) що це обмежиться 1-2міс. Згадають травневий фінт з ТРО та інші моменти..
Bobua Ви звертаєтеся та розмірковуєте не за адресою. Тим паче з отакими Вашими поглядами.
Міркування повинні бути в площині -- чому влада не робить оте все, що Ви пропонуєте? Ні законодавча, ні виконавча. Цікаво почути Вашу думку.
Тільки не в плані, що не тих обрали)) Бо маю сумнів, що папередники діяли б інакше. Або фронтовики.
Наприклад, ось всл, який збирається після війни продовжити свою діяльність в політиці. Його вимоги до тих, хто в тилу: *— Скажу щиро: не можна критикувати тих, хто в тилу. Не кожен може воювати, тим паче впоратися з психологічними й моральними викликами війни. Вважаю: якщо не можеш воювати — не воюй, але тоді допомагай ЗСУ і роби корисні справи. Не можеш і цього робити, то хоча б не перешкоджай і не кажи, що нам добре, бо заробляємо по 100 тис. грн. До речі, коли з побратимом Антоном призивалися на війну, то навіть не цікавилися, чи будуть нам платити зарплату. Ми їхали захищати нашу Україну від кац*пів, а не заробляти. Тому ніколи не називайте хлопців, які борються за нашу свободу, заробітчанами.* https://dzerkalo.media/news/viyna-tse-s ... doviy-foto
Тобто скільки людей, стільки бачень. В цього героя бачення вимог й овсім зводиться до -- тільки не перешкоджай.