Додано: Чет 02 лют, 2023 18:40

Bobua написав: sashaqbl написав: maza5 написав: 2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції 2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції

Бред. Перед тим, як постити полуграмотні статті, варто хоч трошки спробувати розібратися в темі.

Отже, по пунктам:

1) Українці завжди вивчали і вивчають польську мову, я навіть особисто знаю декого з цих українців. Є школи з посиленим вивченням інозених мов, де друга іноземна - польська, є кафедри і навіть цілі факультети словянської лінгвістики в найбільших університетах країни. І там готують вчителів та перекладачів польської мови.

2) Українці здають ЗНО. Так от, одним з предметів, які можуть бути в ЗНО, є іноземна мова. Але список іноземних мов обмежений. Наразі це англійська, німецька, французька та іспанська мови. Запропонували до цього списку додати польську мову. В чому зрада? Бред. Перед тим, як постити полуграмотні статті, варто хоч трошки спробувати розібратися в темі.Отже, по пунктам:1) Українці завжди вивчали і вивчають польську мову, я навіть особисто знаю декого з цих українців. Є школи з посиленим вивченням інозених мов, де друга іноземна - польська, є кафедри і навіть цілі факультети словянської лінгвістики в найбільших університетах країни. І там готують вчителів та перекладачів польської мови.2) Українці здають ЗНО. Так от, одним з предметів, які можуть бути в ЗНО, є іноземна мова. Але список іноземних мов обмежений.



Ха! "понімать нада!!"

Перелік мов -- це і є причина занепокоєння москвинських наркомів, чи як їх там нині звуть... Де, де "гускій язик"?

От уявіть, що за рік всі ті гуси потраплять у рабство. Значна частка -- в укр.частину Бізонії.

І як, як їм тоді писати "чєлабітную царю", у випадку якщо їхні права порушать (напр., ґвалтуватимуть двічі на добу, замість одного законного разу). А всі царі й бояри не здаватимуть "гуську" на ЗНО, і не вмітимуть її читати. Невдобно буде...

Правильно, наркомчики? Читати укр. вже навчились? Гут, гут, швайн. А ми вже йдемо до вас, "рэзать будэм..." Гигиги. До речі, цікаво, скільки москвинів треба зарізати за одного українця вбитого Голодом... (ще у 1933). Чи проводили дослідження? Чи є вже готові таблиці коефіцієнтів? (Може хоч в Канаді?)

Ха! "понімать нада!!"Перелік мов -- це і є причина занепокоєння москвинських наркомів, чи як їх там нині звуть... Де, де "гускій язик"?От уявіть, що за рік всі ті гуси потраплять у рабство. Значна частка -- в укр.частину Бізонії.І як, як їм тоді писати "чєлабітную царю", у випадку якщо їхні права порушать (напр., ґвалтуватимуть двічі на добу, замість одного законного разу). А всі царі й бояри не здаватимуть "гуську" на ЗНО, і не вмітимуть її читати. Невдобно буде...Правильно, наркомчики? Читати укр. вже навчились? Гут, гут, швайн. А ми вже йдемо до вас, "рэзать будэм..." Гигиги.До речі, цікаво, скільки москвинів треба зарізати за одного українця вбитого Голодом... (ще у 1933). Чи проводили дослідження? Чи є вже готові таблиці коефіцієнтів? (Може хоч в Канаді?)

Адміністратор будь ласка не видяляй це повідомлення!Я хочу остаточного закриття питання теми над моїм повідомленням про промову державного посадовця Верещук, та перестати робити з цього якусь зраду, та безпідставного наклепу та звинувачень в мою строну від деяких форумчан.Цей форум в першу чергу для обговорення та дискусій по різним темам, але не для хамства. Але чомусь деякі особи можуть зразу тебе зачислити до русні, пригожинця и т.дНовину про промову Верещук про польську мову було викладено на офіційному державному сайті Украіни.Також була маса статей про цю промову на різних українськи сайтах новин.[url]https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0[/url]Я дав лінк на видання УНІАН, там тема про цю новину звучала такУкраїнців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - МінреінтеграціїАле Песикот, Первий, Somilitrak на цей пост сказали, що я притяг якесь лайно, та фейк.Деяких обурило слово "Забовязати", але це слово вжив не я. Якщо замінити слово автора статті "зобов'язати " на слово синонім - має, мусит.. то суть промови не сильно зміниться.Ще хочу нагадати для деяких, що "забовязання" може бути як добровільне так і примусове. Не вже це таки складні речі для розуміння?? Мені навіть прийшлось для деякий форумчан розбирати конструкцію промови, що з цього витікає та щоНіякої зради про цю новину у мене особисто НЕМАЄ.. я принісь новину, але мене зробили ще ворогом!Так, я підняв тему про польську та корейський сценарій в одному повідомленні. Але там було припущення на дві події -про польську тематику та обговорення про керейськи ценерій на ютубі Чаплигой.Про корейський сценарії обговорили всі комі не лінь.Я особисто нічого не писав та не приписував про розподіл і.т.д. Було припущення, та запитання про той сценарій!!Дякую всім, хто уважно дочитав та зрозумів написане.П.С. Особисто до особи pesikot. Я,як офіцер України отримав від вас неприйнятні для мене звинувачення. Ви вимагали від мене докази. Але ви чомусь не відповіли на мій лист?[url][URL=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=c4be71898ebfda643c387fa11d4a9517][/url][/url]