Держи карман шире!
Это первый сезон, когда все льготы на электрику обнулены.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 18:10
Додано: Чет 02 лют, 2023 18:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Интересно, что сегодня было заявлено Зе?
- О "Новых реалиях"?
И поддержке новыми санкциями?
Додано: Чет 02 лют, 2023 18:35
Додано: Чет 02 лют, 2023 18:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 02 лют, 2023 18:40
Адміністратор будь ласка не видяляй це повідомлення!
Я хочу остаточного закриття питання теми над моїм повідомленням про промову державного посадовця Верещук, та перестати робити з цього якусь зраду, та безпідставного наклепу та звинувачень в мою строну від деяких форумчан.
Цей форум в першу чергу для обговорення та дискусій по різним темам, але не для хамства. Але чомусь деякі особи можуть зразу тебе зачислити до русні, пригожинця и т.д
Новину про промову Верещук про польську мову було викладено на офіційному державному сайті Украіни.
Також була маса статей про цю промову на різних українськи сайтах новин.
[url]https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Я дав лінк на видання УНІАН, там тема про цю новину звучала так
Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції
Але Песикот, Первий, Somilitrak на цей пост сказали, що я притяг якесь лайно, та фейк.
Деяких обурило слово "Забовязати", але це слово вжив не я. Якщо замінити слово автора статті "зобов'язати " на слово синонім - має, мусит.. то суть промови не сильно зміниться.
Ще хочу нагадати для деяких, що "забовязання" може бути як добровільне так і примусове. Не вже це таки складні речі для розуміння?? Мені навіть прийшлось для деякий форумчан розбирати конструкцію промови, що з цього витікає та що може бути.
Ніякої зради про цю новину у мене особисто НЕМАЄ.. я принісь новину, але мене зробили ще ворогом!
Так, я підняв тему про польську та корейський сценарій в одному повідомленні. Але там було припущення на дві події -про польську тематику та обговорення про керейськи ценерій на ютубі Чаплигой.
Про корейський сценарії обговорили всі комі не лінь.
Я особисто нічого не писав та не приписував про розподіл і.т.д. Було припущення, та запитання про той сценарій!!
Дякую всім, хто уважно дочитав та зрозумів написане.
П.С. Особисто до особи pesikot. Я,як офіцер України отримав від вас неприйнятні для мене звинувачення. Ви вимагали від мене докази. Але ви чомусь не відповіли на мій лист?
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Востаннє редагувалось maza5 в Чет 02 лют, 2023 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 лют, 2023 18:47
Десь бачив інфу що це типу фейк. Абрамович втратив доступ до цих грошей(активів) - там вони заморожені чи конфісковані і тому "пообіцяв їх Україні".
Додано: Чет 02 лют, 2023 18:53
Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі?
Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.
Додано: Чет 02 лют, 2023 18:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не дивіться ватних блогерів, і не доведеться притягувати реальність за вуха під їх фантазії.
Додано: Чет 02 лют, 2023 19:07
Будь ласка уважно прочитайте моє вище повідомлення. і крапка!
П.С. Я працюю аналітиком. Кого читати, що дивитись це моя особиста справа.
Додано: Чет 02 лют, 2023 19:08
Хмм ... а что это означает "офицер Украины" ?
И почему я должен куда-то ехать по предложению "офицера Украины" ?
И потом по всему Киеву искать "офицера Украины" ?
Вот теперь ты пиши. Кто ты и что ты
PS. вечер обещает быть интересным
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 02 лют, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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