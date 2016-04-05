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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3437343834393440
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:10

  vitaliian написав:
  барабашов написав:когда все спятили
все спят а э.отопление работает по 1/2 стоимости для двухзонных абонов (фактически даром)

:cry:
Держи карман шире!
Это первый сезон, когда все льготы на электрику обнулены.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно, что сегодня было заявлено Зе?
https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-z ... 37920.html
- О "Новых реалиях"?
И поддержке новыми санкциями?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:35

  Kudrjavuy написав:
  vitaliian написав:
  барабашов написав:когда все спятили
все спят а э.отопление работает по 1/2 стоимости для двухзонных абонов (фактически даром)

:cry:
Держи карман шире!
Это первый сезон, когда все льготы на электрику обнулены.

Кому обнулили? В Києві працює.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Силой уже ничего не добиться, надо договариваться" Шахназаров признал неудачи в Украине

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:40

  Bobua написав:
  sashaqbl написав:
  maza5 написав:2)Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції

Бред. Перед тим, як постити полуграмотні статті, варто хоч трошки спробувати розібратися в темі.
Отже, по пунктам:
1) Українці завжди вивчали і вивчають польську мову, я навіть особисто знаю декого з цих українців. Є школи з посиленим вивченням інозених мов, де друга іноземна - польська, є кафедри і навіть цілі факультети словянської лінгвістики в найбільших університетах країни. І там готують вчителів та перекладачів польської мови.
2) Українці здають ЗНО. Так от, одним з предметів, які можуть бути в ЗНО, є іноземна мова. Але список іноземних мов обмежений. Наразі це англійська, німецька, французька та іспанська мови. Запропонували до цього списку додати польську мову. В чому зрада?


Ха! "понімать нада!!"
Перелік мов -- це і є причина занепокоєння москвинських наркомів, чи як їх там нині звуть... Де, де "гускій язик"?
От уявіть, що за рік всі ті гуси потраплять у рабство. Значна частка -- в укр.частину Бізонії.
І як, як їм тоді писати "чєлабітную царю", у випадку якщо їхні права порушать (напр., ґвалтуватимуть двічі на добу, замість одного законного разу). А всі царі й бояри не здаватимуть "гуську" на ЗНО, і не вмітимуть її читати. Невдобно буде...
Правильно, наркомчики? Читати укр. вже навчились? Гут, гут, швайн. А ми вже йдемо до вас, "рэзать будэм..." Гигиги. :) До речі, цікаво, скільки москвинів треба зарізати за одного українця вбитого Голодом... (ще у 1933). Чи проводили дослідження? Чи є вже готові таблиці коефіцієнтів? (Може хоч в Канаді?)


Адміністратор будь ласка не видяляй це повідомлення!

Я хочу остаточного закриття питання теми над моїм повідомленням про промову державного посадовця Верещук, та перестати робити з цього якусь зраду, та безпідставного наклепу та звинувачень в мою строну від деяких форумчан.
Цей форум в першу чергу для обговорення та дискусій по різним темам, але не для хамства. Але чомусь деякі особи можуть зразу тебе зачислити до русні, пригожинця и т.д

Новину про промову Верещук про польську мову було викладено на офіційному державному сайті Украіни.
https://minre.gov.ua/news/osvita-odyn-z-instrumentiv-integraciyi-u-yevropeyskyy-prostir

Також була маса статей про цю промову на різних українськи сайтах новин.
[url]https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
[/url]
Я дав лінк на видання УНІАН, там тема про цю новину звучала так

Українців можуть зобов'язати здавати польську в рамках ЗНО - Мінреінтеграції

https://www.unian.ua/society/minreintegraciji-rozglyadaye-mozhlivist-vklyuchennya-polskoji-movi-do-zno-12128550.html

Але Песикот, Первий, Somilitrak на цей пост сказали, що я притяг якесь лайно, та фейк.
Деяких обурило слово "Забовязати", але це слово вжив не я. Якщо замінити слово автора статті "зобов'язати " на слово синонім - має, мусит.. то суть промови не сильно зміниться.
Ще хочу нагадати для деяких, що "забовязання" може бути як добровільне так і примусове. Не вже це таки складні речі для розуміння?? Мені навіть прийшлось для деякий форумчан розбирати конструкцію промови, що з цього витікає та що може бути.
Ніякої зради про цю новину у мене особисто НЕМАЄ.. я принісь новину, але мене зробили ще ворогом!
Так, я підняв тему про польську та корейський сценарій в одному повідомленні. Але там було припущення на дві події -про польську тематику та обговорення про керейськи ценерій на ютубі Чаплигой.
Про корейський сценарії обговорили всі комі не лінь.

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Я особисто нічого не писав та не приписував про розподіл і.т.д. Було припущення, та запитання про той сценарій!!

Дякую всім, хто уважно дочитав та зрозумів написане.

П.С. Особисто до особи pesikot. Я,як офіцер України отримав від вас неприйнятні для мене звинувачення. Ви вимагали від мене докази. Але ви чомусь не відповіли на мій лист?
[url][URL=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=c4be71898ebfda643c387fa11d4a9517]Зображення[/url][/url]
Востаннє редагувалось maza5 в Чет 02 лют, 2023 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:47

  vitaliian написав:Кто будет определять кошерность источника, pesikot? Он сначала обгадил источник что Абрамович передает 2,3 ярда фунтов Украине, (viewtopic.php?p=5536220#p5536220) а потом сам же ее продублировал из другого источника.

Десь бачив інфу що це типу фейк. Абрамович втратив доступ до цих грошей(активів) - там вони заморожені чи конфісковані і тому "пообіцяв їх Україні".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:53

  detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).
https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html

Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі?
Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maza5 написав:Так, я підняв тему про польську та корейський сценарій в одному повідомленні. Але там було припущення на дві події -про польську тематику та обговорення про керейськи ценерій на ютубі Чаплигой.
Про корейський сценарії обговорили всі комі не лінь.

Не дивіться ватних блогерів, і не доведеться притягувати реальність за вуха під їх фантазії.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 19:07

  lapay написав:
  maza5 написав:Так, я підняв тему про польську та корейський сценарій в одному повідомленні. Але там було припущення на дві події -про польську тематику та обговорення про керейськи ценерій на ютубі Чаплигой.
Про корейський сценарії обговорили всі комі не лінь.

Не дивіться ватних блогерів, і не доведеться притягувати реальність за вуха під їх фантазії.

Будь ласка уважно прочитайте моє вище повідомлення. і крапка!
П.С. Я працюю аналітиком. Кого читати, що дивитись це моя особиста справа. 8)
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 19:08

  maza5 написав:П.С. Особисто до особи pesikot. Я,як офіцер України отримав від вас неприйнятні для мене звинувачення. Ви вимагали від мене докази. Але ви чомусь не відповіли на мій лист?

Хмм ... а что это означает "офицер Украины" ?

И почему я должен куда-то ехать по предложению "офицера Украины" ?
И потом по всему Киеву искать "офицера Украины" ?

Вот теперь ты пиши. Кто ты и что ты

PS. вечер обещает быть интересным :)
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 02 лют, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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