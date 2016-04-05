detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц). https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html
Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі? Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.
А якщо потужності, що є, не вистачає навіть для найменшого споживання? Тим паче з урахуванням того, що у зв'язку з руйнуваннями засобів передачі (трансформації в данному напрямку), може бути обмежений верхній потолок передачі.
Тобто умовно макс 100 МВт, а треба мін. 120 уночі. І будь у взагалі системі надлишок хоч у 300, то його неможливо передати.
detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц). https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html
Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі? Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.
Версии: проблемы с генерацией. с передачей проблемы. Потом с распределением. Потом с перераспределением. Теперь с частотой.
Востаннє редагувалось beee в Чет 02 лют, 2023 20:33, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц). https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html
Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі? Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.
На многих ТЭС некоторые блоки на ночь тушат, утром поднимают - это для оборудования очень плохо но так делали еще осенью. Сейчас может тоже так делают, а может меньше импортируют ночью, сугубо мое мнение это делается для экономии и топлива и меньше импортируют (экономия денег)